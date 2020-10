Juiza dos EUA ouvirá argumentos sobre alegações de Cristiano Ronaldo de silenciar Kathryn Mayorga com dinheiro. Esta decisão é um passo atrás na estratégia dos representantes legais de Cristiano Ronaldo, que até agora têm mantido os detalhes do acordo de 2010 selados.

Justiça dos EUA avança no caso de alegado suborno de Cristiano Ronaldo

Está anunciado o próximo passo da luta legal entre Cristiano Ronaldo e a mulher que o acusa de a ter violado na sua suite numa estância de Las Vegas há mais de 10 anos. O caso dirige-se agora um julgamento perante um juiz federal no Nevada.

Apesar de ainda não haver uma data estabelecida, a juíza distrital americana Jennifer Dorsey disse que ouvirá os argumentos e decidirá se Kathryn Mayorga estava mentalmente apta a entrar num acordo de "hush-money" (pagar para calar) de 2010 com os representantes de Ronaldo que, segundo o The Guardian, pagaram a Mayorga 375 mil dólares (cerca de 318 mil euros).

O advogado de Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, recusou-se a comentar ao jornal britânico esta terça-feira. Os advogados de Mayorga, liderados por Leslie Mark Stovall, ainda não responderam à decisão do juiz, que foi emitida a 30 de setembro. Dorsey escreveu que um tribunal deveria decidir se Mayorga "não tinha capacidade mental" para assinar um acordo de confidencialidade com os representantes de Ronaldo e "se alguma vez foi formado algum acordo entre as partes".

Não ficou imediatamente claro se Ronaldo ou Mayorga terão de comparecer pessoalmente em tribunal quando um julgamento for realizado. Depois de apresentar a sua acção judicial contra Ronaldo em outubro de 2018, Mayorga deu o seu consentimento através dos seus advogados para ser identificada. Um juiz decidiu em 2019 que não existem provas suficientes para Cristiano Ronaldo enfrentar acusações criminais sobre as alegações de violação. Dorsey deu a ambos os lados até ao final de novembro para acordarem um plano para um julgamento em tribunal.

Esta decisão é um passo atrás na estratégia dos representantes legais de Cristiano Ronaldo, que até agora têm mantido os detalhes do acordo de 2010 selados. As questões em torno do caso que o magistrado americano Daniel Albregts disse em fevereiro pertencerem à porta fechada serão agora ouvidas num tribunal público. Os juízes distritais dos EUA podem anular os juízes magistrados, que tratam dos arquivos do tribunal e dos argumentos pré-julgamento.

Mayorga, 37 anos, era professora e modelo, residente na área de Las Vegas. Afirma no seu processo que Ronaldo ou os seus associados violaram o acordo de confidencialidade ao permitir que relatórios sobre o mesmo aparecessem nas publicações europeias em 2017. Os advogados de Mayorga esperam uma indemenização de pelo menos 169 mil euros.

Segundo o The Guardian, os advogados de Ronaldo sustentam que as reportagens dos media se basearam em dados electrónicos ilegalmente pirateados, roubados e vendidos por ciber-criminosos. Dizem acreditar que os documentos foram alterados e queixam-se de que o processo judicial de Mayorga prejudica a reputação de Ronaldo.

Mayorga diz ter conhecido Ronaldo numa discoteca em 2009, tendo sido convidada para ir com ele e outras pessoas até à sua suite de hotel, onde o seu processo judicial alega que ele a agrediu num quarto, mesmo depois de ela ter pedido para que parasse e que não consentia sexo anal. Ela tinha 25 anos na altura; ele tinha 24. Ronaldo, através dos seus advogados, afirma que o sexo era consensual.

Stovall, advogada da alegada vítima, diz que Mayorga tinha dificuldades de aprendizagem em criança e que foi pressionada pelos representantes de Ronaldo, não tendo capacidade legal para assinar um acordo de não-divulgação. O juiz recusou, pelo menos por agora, nomear o irmão de Mayorga como seu tutor para o caso.

A juíza Jennifer Dorsey disse ainda que algumas disputas poderão ser resolvidas fora do tribunal. "O tribunal deve decidir se Mayorga tinha ou não capacidade mental para concordar com o acordo de resolução", escreveu Dorsey. Segundo a juíza, se Mayorga estava apta a celebrar o acordo, isso obriga-a à confidencialidade e à decisão de um árbitro à porta fechada sobre a legalidade e validade do contrato.

