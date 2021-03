Justiça confirma condenação de Robinho por violação e fala em "particular desprezo pela vítima"

Condenado a nove anos de cadeia pela violação coletiva que ocorreu em 2013 numa discoteca de Milão, o jogador ainda tem uma última hipótese para recorrer a decisão.

A justiça italiana confirmou a condenação do futebolista brasileiro Robinho a nove anos de prisão, no caso da violação coletiva de uma jovem albanesa que ocorreu em 2013 numa área reservada de uma discoteca de Milão. A confirmação da sentença surge esta terça-feira, depois do tribunal de segunda instância ter sido chamado a apreciar o recurso do jogador que atualmente está sem clube, afastado dos relvados.

Se num primeiro momento, os juízes de primeira instância consideraram que os cinco acusados "abusaram das condições de inferioridade psíquica e física da vítima, que havia ingerido bebidas alcoólicas, com a agravante de lhe terem dado uma bebida até que ela ficasse inconsciente e incapaz de resistir", agora, o equivalente ao Tribunal da Relação em Portugal, veio dizer que Robinho teve um "particular desprezo pela vítima, que foi brutalmente enganada".

Logo na altura da primeira condenação, os tribunais italianos fizeram saber que não pretendem fazer qualquer pedido de extradição até que todas as instâncias sejam esgotadas. Prestes a esgotar as hipóteses de recurso, a defesa do jogador tem 45 dias para voltar a pedir à justiça uma apreciação do caso. Na prática, o destino do futebolista está nas mãos do tribunal de terceira instância.

Em silêncio, o homem que também está acusado de tentar "enganar as investigações" oferendo aos investigadores uma versão dos factos previamente combinada, também entregou aos advogados a missão de se justificar publicamente. Em dezembro, altura em que ficaram a saber da pena de prisão que foi decretada ao seu constituiente, os advogados insistiam que Robinho está "confiante na inocência", dizendo até que "foram apresentadas novas provas que contribuem para a comprovação da inocência de Robinho, entendendo-se que essa inocência já estava claramente evidenciada nos autos desde a primeira instância de julgamento".

Além do brasileiro que alinhou pelo Milan, pelo Santos e pelo Atlético-MG, o amigo Ricardo Falco também foi condenado aos mesmos nove anos sob acusação de participar da violação em grupo.

