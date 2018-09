Juncker vai apresentar polícia europeia de fronteiras

Funcionários que lhe omitem informação para "proteger o país"; comentários do presidente que ofendem colaboradores; erros constantes que têm de ser corrigidos por colaboradores próximos e muito mais - tudo isto está no livro "Medo: Trump na Casa Branca", livro do jornalista que, com Carl Bernstein, revelou o escândalo Watergate nos anos 70. Será publicado no próximo dia 11 e já causa polémica.