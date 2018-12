O presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro do Luxemburgo fez esta confissão numa entrevista publicada este domingo pelo jornal alemão Die Welt, em que sublinhou as dificuldades em se conseguir perceber o que quer o Reino Unido com o Brexit.

Juncker revela o seu futuro: “Quero dedicar mais tempo à minha vida privada”

O presidente da Comissão Europeia e ex-primeiro-ministro do Luxemburgo fez esta confissão numa entrevista publicada este domingo pelo jornal alemão Die Welt, em que sublinhou as dificuldades em se conseguir perceber o que quer o Reino Unido com o Brexit.

O ainda presidente da Comissão Europeia afirmou na entrevista que é necessário que os deputados do Reino Unido "se ponham de acordo sobre o que querem e que depois informem Bruxelas".

Sobre a possibilidade da convocação de um novo referendo sobre o Brexit, Jean-Claude Juncker foi claro: "cabe aos britânicos decidirem isso".

A entrevista abordou o crescimento do populismo, a necessidade de o combater, a incomodidade que o antigo primeiro-ministro luxemburguês tem de ter na sua família política, o Partido Popular Europeu (PPE), o húngaro Viktor Orbán, e a importância que vai jogar a questão da imigração nas eleições europeias convocadas para 2019.

Sobre a questão dos imigrantes, Juncker lamentou que ela fosse erigida, pelos extremistas como arma de arremesso: "A imigração é um problema importante, mas não é o nosso maior problema. Parece que quando o abordamos perdemos a capacidade de ver as coisas em perspectiva".

Para o presidente da Comissão Europeia, "os partidos tradicionais não podem imitar os populistas. Não devemos dar a entender que os populistas têm razão. Temos que deixar claro que apenas produzem ruído e não têm nenhuma proposta concreta para resolver os desafios dos nossos dias", argumentou. Juncker lembrou também que já apresentou uma moção para que o partido do primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, fosse expulso do PPE: "Os valores democratas cristãos não são compatíveis [com Órban]".

Nesta entrevista Juncker abordou o que vai fazer depois de abandonar a Comissão Europeia: "Fui ministro pela primeira vez com 27 anos,. Desde então (...) ocupei cargos políticos. Tive que renunciar a parte da minha vida privada e quero agora dedicar-lhe mais tempo".





