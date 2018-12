Presidente da Comissão Europeia esteve ao lado do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na cerimónia do encerramento.

Juncker no fecho da última mina de carvão da Alemanha

Presidente da Comissão Europeia esteve ao lado do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, na cerimónia do encerramento.

Ao longo de quase 200 anos alimentaram a economia germânica, mas agora as minas de carvão têm os dias contados na Alemanha e, ontem, o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, participou na cerimónia do fecho da última mina de carvão alemã, a Prosper-Haniel, na cidade de Bottrop, na região do Ruhr, que reuniu cerca de 500 pessoas.

Juncker esteve ao lado do Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, tendo este recebido, de modo simbólico e das mãos de um dos mineiros, o último pedaço de carvão extraído da mina. Nos anos 50, cerca de 600 mil trabalhadores faziam parte do setor mineiro - agora, há 3.400 a trabalhar para a operadora RAG. As mudanças têm sido efetuadas com apoio de muitos milhões de euros aplicados em planos de reforma antecipada (aos 50 anos e após 25 anos de trabalho) que permitiram, segundo dados indicados pela imprensa alemã, a saída de 45 mil mineiros nas últimas duas décadas.



No discurso que proferiu, Juncker lembrou a importância do carvão e do aço, inclusive na génese da União Europeia, destacando que a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), constituída em 1951 por França, República Federal da Alemanha, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, está entre entre as precursoras da atual União Europeia. "Para mim não é um dia qualquer, porque venho do Luxemburgo do aço. Além disso, ajudei o meu pai e muitos outros trabalhadores da mina a fechar a última no país em 1981", recordou.

A descida dos preços do carvão importado serviu como principal catalisador para o encerramento dessas minas na Alemanha - em 2000 restavam 12 minas de carvão e a produção nacional, que chegou a ser de 150 milhões de toneladas em 1957, já se situava somente em 7,6 milhões de toneladas há quatro anos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.