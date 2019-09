O luxemburguês critica a Flandres por não aceitar os francófonos e fala da divisão da Bélgica numa entrevista polémica.

Juncker: "Na costa belga falo alemão porque já não aceitam o francês"

O luxemburguês critica a Flandres por não aceitar os francófonos e fala da divisão da Bélgica numa entrevista polémica.

Numa entrevista o ainda presidente Comissão Europeia dada aos diários belgas 'De Tijd' e 'L’Echo' e hoje publicada Jean Claude Juncker fala das divergências entre a Flandres e a Valónia, e de como teve de mudar os seus hábitos de trinta anos, no seu local de férias em Middelkerke, na costa belga.

Porque na Flandres a tolerância para com os francófonos “está nivelada por baixo”, critica Juncker nesta conversa, citado pelo Le Soir e pelo Vrt.



“Há trinta anos atrás, eu ia à padaria, ao talho e fazia os meus pedidos em francês. Hoje eles já não aceitam. Por isso, agora, falo em alemão. Eles aceitam o alemão e não o francês”, declarou o presidente da Comissão Europeia a estes dois diários belgas.

Para este luxemburguês o país que acolhe o coração da União Europeia, não é afinal um bom exemplo de um “modelo de coabitação bem sucedida”. “O que me entristece”.

"A Flandres comporta-se como uma nação"

O problema, defende não é europeu, é belga, mesmo. “A Bélgica é um estado mas as suas comunas consideram-se nações, e refiro-me à Flandres. A Valónia não tem essa conceção de nação, mas a Flandres acredita que é e comporta-se como uma nação. E é um milagre ver estas duas regiões viverem juntas, sem viverem juntas”.

Frontal como sempre foi Jean Claude Juncker defendeu que para si a Bélgica é a única nação da Europa que não se orgulha de si mesma. “Mas estou orgulhoso pela Bélgica, porque é um país lindo, com pessoas talentosas e engenhosas”, refere.

Je trouve que #Juncker exagère. Certains politiques sont dans ce trip. Mais si on fait l’effort de parler néerlandais à la côte, la grande majorité des flamands sont accueillants et passent pfs même spontanément au français. Effort, tolérance, ouverture, j’y crois. 🇧🇪 https://t.co/GhRw9V92PT — Catherine Fonck (@catherinefonck) September 14, 2019

Juncker "exagerou"

A deputada Catherine Fonck do CdF reagiu na sua conta do Twitter considerando que o luxemburguês “exagerou”. “Alguns políticos já embarcaram nessa viagem. Mas quem se esforça por falar o dialeto local na costa, a grande maioria dos flamengos é acolhedora e, às vezes, até muda para o francês. Esforço, tolerância, abertura, eu acredito nisso”, escreveu a deputada no Twitter.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.