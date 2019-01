O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que a União Europeia (UE) não vai tolerar “discursos de incitação ao ódio no dia a dia, fora de linha e em linha" nem "ataques físicos”. As declarações foram feitas no âmbito do Dia da Memória do Holocausto.

Juncker: “Não toleraremos qualquer forma de antissemitismo”

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirmou que a União Europeia (UE) não vai tolerar “discursos de incitação ao ódio no dia a dia, fora de linha e em linha" nem "ataques físicos”. As declarações foram feitas no âmbito do Dia da Memória do Holocausto.

O ex-primeiro-ministro do Luxemburgo alertou para o facto de “a negação do Holocausto” continuar “viva na Europa”. Juncker explicou que “um em cada três europeus declara saber 'só um pouco' sobre o Holocausto e um em cada vinte nunca dele ouviu falar”. “A ignorância é perigosa”, advertiu, acrescentando que “à medida que o tempo passa e as memórias se desvanecem”, é o dever moral de todos recordar. “Não podemos mudar a História, mas podemos assegurar-nos de que as gerações futuras não venham a testemunhar este horror intolerável outra vez”, disse.

O presidente da Comissão manifestou-se ainda preocupado: “Nunca teria pensado que, durante a minha vida, os judeus iriam ter medo de praticar a sua fé na Europa. Entristece-me que uma percentagem de quase 40% esteja a considerar partir da Europa”, concretizou.