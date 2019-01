O tabloide britânico revelou que Jean-Claude Juncker optou por voos privados em 21 dos seus últimos 43 voos oficiais, incluindo numa deslocação de apenas uma noite a Tunes (Tunísia), na qual esteve acompanhado por 13 elementos da sua equipa e que custou 36 mil euros.

Juncker justifica viagens em aviões privados

O tabloide britânico revelou que Jean-Claude Juncker optou por voos privados em 21 dos seus últimos 43 voos oficiais, incluindo numa deslocação de apenas uma noite a Tunes (Tunísia), na qual esteve acompanhado por 13 elementos da sua equipa e que custou 36 mil euros.

A Comissão Europeia esclareceu hoje que o presidente Jean-Claude Juncker só recorre a aviões privados quando “não existem rotas comerciais adequadas” às suas deslocações oficiais, em resposta a uma notícia do diário britânico Daily Mail.

Em declarações à agência Efe, um porta-voz do executivo comunitário explicou que o presidente da Comissão Europeia é, por vezes, obrigado a viajar em aviões privados quando, no exercício do seu cargo, “não existem rotas comerciais adequadas ou nas quais a sua segurança possa ser assegurada”.

“A nossa política de viagens, tal como a relativa aos restantes gastos, pretende ser o mais eficiente possível, com os menores custos”, acrescentou o porta-voz, lembrando que a Comissão Europeia é “uma das administrações públicas mais transparentes”.

Para corroborar essa premissa, o porta-voz vincou que o presidente da Comissão Europeia, ao contrário dos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, não tem um avião privado, recorrendo a voos comerciais ao aluguer de “táxis aéreos”.

Lusa



