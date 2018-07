Tarifas sobre a indústria automóvel europeia estão no centro da conversa. Através do Twitter, o presidente norte-americano sugeriu que EUA e União Europeia acabassem com todas as tarifas.

Juncker hoje em reunião com Trump

Tarifas sobre a indústria automóvel europeia estão no centro da conversa. Através do Twitter, o presidente norte-americano sugeriu que EUA e União Europeia acabassem com todas as tarifas.

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, visita hoje o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump, com a guerra comercial e as tarifas sobre a indústria automóvel europeia como temas centrais do encontro.

Ontem, através do Twitter, Trump deixou nova mensagem provocadora, propondo que EUA e União Europeia acabassem com as tarifas sobre todos os produtos.



"Estados Unidos e União Europeia deviam acabar com todas as tarifas, barreiras e subsídios. A isso poderia chamar-se mercado livre e comércio justo. Espero que façam isso, nós estamos prontos, mas não me parece que eles estejam", escreveu.

Antes disso, durante uma passagem pelo Missouri, Donald Trump voltou a ser provocador quando aludiu à visita de Juncker. "Vieram negociar comigo porque os ameacei com taxas sobre a indústria automóvel", afirmou.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.