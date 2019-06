O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, manifestou esta quarta-feira o seu total apoio a Manfred Weber para lhe suceder no cargo, dizendo que “não há plano B, nem sequer plano A”, mas “uma decisão”.

Juncker apoia Manfred Weber como seu sucessor à presidência da Comissão Europeia

No final das jornadas parlamentares do grupo do Partido Popular Europeu (PPE), que decorreram em San Sebastián, em Espanha, o líder da bancada, Manfred Weber, e candidato eleito pela sua família política (‘spitzenkandidat’) para o cargo de presidente da Comissão Europeia, recebeu uma espécie de passagem de testemunho da parte de Jean-Claude Juncker.



“Quero explicar que estou fortemente empenhado em ter Manfred Weber como presidente da Comissão Europeia. Isto parece normal, mas nada é normal nas famílias políticas. Quero que ele se torne o próximo presidente da Comissão”, reforçou Juncker, que ocupou o cargo nos últimos cinco anos.

Questionado se, perante as reticências das outras famílias políticas, o PPE poderá ter de apoiar ou aceitar outro presidente da Comissão Europeia, o antigo primeiro-ministro do Luxemburgo respondeu categoricamente. “Não há plano B, nem sequer há plano A, há uma decisão”, afirmou, considerando que o grupo do PPE “não está a apoiar qualquer candidato, está a apoiar unanimemente Manfred Weber".

Lusa