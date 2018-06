Presidente da Comissão Europeia convocou chefes de Estado e de Governo de oito países: Alemanha, Áustria, Bulgária, Espanha, França, Grécia, Itália e Malta.

Juncker agenda cimeira informal sobre imigração para domingo

"Marquei uma reunião informal de trabalho sobre assuntos de migração e asilo para domingo com chefes de Estado e de Governo de países interessados em encontrar soluções europeias, antes do próximo Conselho Europeu": foi assim que Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, se referiu à próxima cimeira informal, marcada para domingo, através da sua conta no Twitter.



Juncker vai estar com Angela Merkel (Alemanha), Sebastian Kurz (Áustria), Boyko Borissov (Bulgária), Pedro Sánchez (Espanha), Emmanuel Macron (França), Alexis Tsipras (Grécia), Giuseppe Conte (Itália) e Joseph Muscat (Malta).

O objetivo é recentrar o diálogo sobre as questões das migrações e dos refugiados, temas que têm contribuído para crispação e divisões entre os países europeus.



No grupo convocado por Juncker estão os países mais submetidos à pressão de entrada de migrantes, a Alemanha, que tem recebido milhares de refugiados, mas também a Bulgária, que exerce a presidência rotativa da União, e a Áustria (assume a presidência a partir de 1 de julho). A reunião informal decorre quatro dias antes de o Conselho Europeu ter como tema central precisamente o tema das migrações.



