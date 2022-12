A 22 de março de 2016, 32 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em dois ataques jihadistas na capital belga.

Julgamento dos atentados de Bruxelas começou esta segunda-feira

AFP O Tribunal de Bruxelas iniciou, esta segunda-feira, os procedimentos em torno do julgamento dos ataques jihadistas que mataram 32 pessoas em 2016 na capital belga.

Após a constituição do júri popular na quarta-feira, a audiência foi retomada esta segunda-feira pouco antes das 10h para finalmente chegar ao fundo da questão. Espera-se que o processo se prolongue até junho.



Julgamento dos atentados de Bruxelas começa com número recorde de jurados Os atentados de 2016 foram os piores ataques sofridos pelo país em tempo de paz.

Na manhã de 22 de março de 2016, dois jihadistas fizeram-se explodir na zona de partidas do aeroporto de Bruxelas-Zaventem, e um terceiro fez o mesmo uma hora depois numa estação de metro do bairro europeu, matando 32 pessoas e ferindo várias centenas.

Estes ataques suicidas, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI), foram perpetrados pela célula jihadista que tinha estado por detrás dos ataques de 13 de novembro de 2015, que fez 130 mortos em Paris e Saint-Denis.

Os nove arguidos incluem o francês Salah Abdeslam - o único membro sobrevivente dos comandos de 13 de novembro, preso em Bruxelas quatro dias antes dos ataques de narço de 2016 - e mais de 1.000 pessoas estão a reclamar uma indemnização pelos danos sofridos, segundo o Ministério Público federal.

Entre elas estão pais ou familiares dos 32 mortos, pessoas feridas pelas explosões ou traumatizadas pelas "cenas de guerra" vividas nesse dia.

Ao abrir a audiência, a presidente do tribunal Laurence Massart notou a ausência de dois dos 24 jurados suplentes.

Grau de participação dos arguidos é uma incógnita

Os 12 jurados titulares são assistidos por um número excecionalmente elevado de suplentes, que podem substituir qualquer ausência quando chegar a altura de deliberar sobre o veredicto.

À margem da audiência, um advogado de defesa, Stanislas Eskenazi, criticou as condições drásticas de detenção e transferência dos arguidos para o julgamento, "um condicionamento que não sugere que eles irão falar aqui". O julgamento está a desenrolar-se sob medidas de alta segurança.

O grau de participação dos arguidos é uma das incógnitas do julgamento, juntamente com o número de partes civis que concordarão em testemunhar publicamente.

Atentados em Paris. Primeiras penas de prisão pedidas na Bélgica para cúmplices As primeiras penas de prisão foram hoje pedidas num tribunal belga para dois arguidos presumivelmente mortos na Síria, no julgamento de 14 cúmplices dos autores dos atentados ‘jihadistas’ de 13 de novembro de 2015 em Paris.

Um dos arguidos, Osama Krayem, recusou-se esta segunda-feira a apresentar-se e responder a perguntas na chamada, adotando a mesma atitude que na quarta-feira, durante a formação do júri.

Danielle Iwens, que estava a trabalhar num balcão de check-in em Zaventem, a 22 de março de 2016, está entre as vítimas que não comparecerão ao julgamento por medo de sofrer "demasiado stress".

"Não é bom para a minha saúde, fisicamente é demasiado difícil", disse à AFP antes do julgamento a mulher de 58 anos, que perdeu 60% da sua audição num ouvido e já não consegue concentrar-se como antes.

"Esperamos que o nosso sofrimento seja reconhecido"

Philippe Vandenberghe, por outro lado, pretende falar sobre o trauma que sofreu quando interveio como socorrista voluntário após a dupla explosão no aeroporto. No meio de todos os corpos deitados no chão, havia alguns desmembrados.

Para este informático de 51 anos, o julgamento deverá ser "o início de algo mais". "Esperamos que o nosso sofrimento seja reconhecido, isso é o importante."

Após as explicações da presidente sobre a organização da audiência, haverá a leitura da acusação, que terá início na terça-feira e provavelmente durará até quinta-feira. Trata-se de um documento de cerca de 500 páginas.

Os arguidos deverão ser interrogados a partir de 19 de dezembro, e os primeiros depoimentos das vítimas são esperados em meados de janeiro.

Para Salah Abdeslam, que foi condenado em junho em França a prisão perpétua no processo de 13 de novembro, existe o risco de uma nova sentença pesada na Bélgica.

Abdeslam, Mohamed Abrini, Sofien Ayari, Osama Krayem, etc.: todos os arguidos, excepto Ibrahim Farisi, enfrentam prisão perpétua por "assassinatos e tentativas de assassinatos terroristas".

No grupo de alegados responsáveis pela logística dos atentados, este belga-marroquino é suspeito de "participação nas atividades de um grupo terrorista". Enfrenta até dez anos de prisão.

Sete dos nove arguidos estão atrás das grades, os outros dois - Smaïl e Ibrahim Farisi - permanecem em liberdade. Um décimo homem está a ser julgado apesar da sua sua ausência, uma vez que se presume que tenha morrido na Síria.

