Juiz manda arquivar acusação de homicídio em terceiro grau contra o polícia que sufocou George Floyd

Em liberdade desde a semana passada, Derek Chauvin enfrenta a acusação de homicídio involuntário e homicídio em segundo grau.

A acusação de homicídio em terceiro grau que recaía sobre o polícia que foi filmado com o joelho em cima do pescoço de George Floyd, durante quase nove minutos, acabando por conduzir à morte do afro-americano, foi indeferida pelo juiz do distrito de Hennepin, Peter Cahill.

Segundo o despacho, divulgado na imprensa norte-americana, o juiz considerou não haver provas suficientes para levar Derek Chauvin a julgamento por este crime.

O juiz considerou que a investigação do Ministério Público não satisfez os três requisitos essenciais para que o caso seguisse em tribunal, nomeadamente, a prova da morte de Floyd, a prova de que Chauvin causou a morte de Floyd, e prova de que a conduta intencional de Chauvin que causou a morte de Floyd era 'eminentemente perigosa para outras pessoas' e feita com desrespeito pela vida humana.

De qualquer forma, o homem que saiu da cadeia na semana passada, depois de ter pago uma fiança de perto de um milhão de euros, vai responder por homicídio involuntário e por homicídio em segundo grau.



Além de ilibar o ex-agente das autoridades de um dos crimes de que estava acusado, o juiz também decidiu não acatar duas outras moções que pediam para retirar as acusações de cumplicidade e cumplicidade contra os três outros agentes que assistiram ao momento da detenção e ao posterior golpe que acabou por sufocar George Floyd.

À semelhança do que aconteceu ao principal suspeito, estes três agentes já foram libertados mediante o pagamento de uma caução. Também foram expulsos da polícia.

Segundo a lei do estado de Minnesota, uma pessoa é culpada de homicídio em terceiro grau se "sem intenção de provocar a morte de qualquer pessoa, [o arguido] causar a morte de outra, perpetrando um ato eminentemente perigoso para os outros e evocando uma mente depravada, sem consideração pela vida humana". A acusação implica uma pena de prisão máxima de 25 anos.

O que falta decidir

O juiz responsável pelo processo que gerou uma onda de revolta nos Estados Unidos e em todo o mundo, ainda não decidiu sobre vários aspetos chave do julgamento, incluindo se deve tornar o júri anónimo, se o julgamento deve ser realizado no condado de Hennepin ou se os quatro polícias devem ser julgados em conjunto ou separadamente.

Os advogados dos polícias estão a pressionar para que o júri seja mantido anónimo e para que o julgamento seja transferido para fora do condado devido à sua natureza de alto perfil. No entanto, os procuradores dizem que o júri deve ser público, no interesse da transparência. O julgamento dos quatro polícias está para já marcado para março do próximo ano.

