Para o juiz de New Jersey, EUA, a “vítima" e a sua "família” deviam ter pensado que ao apresentarem queixa podiam estar a “destruir a vida do rapaz”, o jovem de 16 anos que violou e filmou a colega.

Juiz favorece violador por ser 'escuteiro' e de 'boas famílias'

Um adolescente, de 16 anos, G.M.C. foi acusado de violar uma colega da mesma idade, Mary, de ter filmado a própria violação e ter divulgado as imagens entre os amigos, acompanhada com a legenda: “quando a tua primeira vez é uma violação”. Perante as provas e a gravidade dos factos, o Ministério Público dos EUA pediu que ele fosse julgado como adulto. Só que um juiz recusou devido "às qualidades" do jovem.



Para o juiz James Troiano, do Tribunal de Família de Nova Jersey, este jovem, G.M.C. merece atenuantes pois é um ótimo “escuteiro”, vem de “boas famílias”, e é um “candidato a uma das melhores universidades”.

Para este juiz a “vítima e a sua família” deviam até ter pensado que ao apresentarem queixa podiam estar a “destruir a vida do rapaz”.

Apesar das provas, o juiz considerou que o caso não é de “violação”, mas de “agressão sexual”. Por tudo isto o juiz recusou que ele fosse julgado como um adulto, noticiou o jornal americano New York Times, sobre este caso de 2017 que agora voltou a ser notícia. Isto porque James Troiano foi criticado pelo Tribunal de Apelação pela sua “atitude de parcialidade”, ao beneficiar este e outros “adolescentes privilegiados”.

A Apelação estuda agora a possibilidade deste caso ser transferido para “um grande júri” e o jovem ser julgado como adulto, anulando a decisão deste juiz, de 70 anos. O estado de New Jersey permite que os jovens, maiores de 15 anos, sejam julgados como adultos quando acusados de crimes graves, e cumpram as mesmas penas.

A festa que acabou em pesadelo

Tudo aconteceu durante uma festa pijama em New Jersey, em 2017, que reuniu cerca de 30 amigos, com muito álcool à mistura. G.M.C. (as iniciais do nome do jovem) e Mary (embora não seja o seu nome) beberam muito os dois. A certa altura, eles e uns amigos desceram até à cave da casa onde decorria a festa. Mary que estava praticamente inconsciente, devido à bebida, foi deitada num sofá. Então, um grupo de adolescentes borrifou um ambientador em redor da jovem e “nos glúteos de Mary e deram-lhe palmadas com tanta força que, no dia seguinte, ela ainda tinha as marcas das mãos nas nádegas”, descrevem os documentos do tribunal, citados pela revista brasileira Veja.

Depois G.M.C. e Mary ficaram sozinhos. E foi quando o adolescente a violou e filmou-se com o telemóvel durante a violação. Depois foi-se embora. Alguns amigos da jovem regressaram à cave preocupados e encontraram a jovem a vomitar. A mãe de uma das amigas levou-a para casa.

No dia seguinte Mary não se lembrava do que se tinha passado, porque tinha as roupas rasgadas e ferimentos no corpo, falou com a mãe e contou-lhe que temia que pudesse ter havido alguma “coisa sexual” na festa, sem o seu consentimento.

Dias depois G.M.C. envia o vídeo da violação para os amigos com a mensagem: “Quando a tua primeira vez é uma violação”.

É ao saber da divulgação deste vídeo que Mary descobre o que se passou. Ela e a mãe contam tudo às autoridades policiais e decidem levar o caso a tribunal, em 2017. O jovem nega e continua sempre a negar ter cometido o crime. É, em 2018, que o juiz James Troiano beneficia o adolescente não permitindo que ele seja julgado como um adulto.

“Este jovem vem de uma boa família, frequenta uma excelente escola, onde estava a sair-se muito bem. Claramente, ele não é só um candidato a uma universidade, é um candidato a uma das melhores universidades. As notas dele para entrar no ensino superior são muito boas”, frisou o magistrado realçando ainda o facto de ele ser "escuteiro", entre outras qualidades

Por outro lado, defendeu Trioano, G.M.C. não cometeu uma violação. Porque conhecia a vítima. Foi “agressão sexual”. Violação, em seu entender, implica um ataque sexual de desconhecidos e com armas. Mais. Para este juiz, os acontecimentos não foram “predatórios” e a mensagem e divulgação do vídeo pelo jovem “foi apenas um miúdo de 16 anos a dizer coisas estúpidas aos amigos”.

"Jovem deve ser julgado como um adulto"

Já o Procurador do Condado de Monmouth, Christopher Gramiccioni considera, em declarações à revista Time, que “o comportamento de G.M.C. foi calculado e cruel”. E que a divulgação do vídeo não foi “equívoco infantil ou um mal-entendido”.

“Este jovem deve ser julgado como um adulto. Defendemos a ideia de que o sistema juvenil deve servir para a reabilitação. Mas quando lidamos com acusações tão sérias como estas, o cenário é totalmente diferente.”, vinca. Se a decisão de Troiano for mantida, Gramiccioni alerta que o adolescente poderá ter direito a liberdade condicional na sua pena máxima de cinco anos, enquanto menor, e quando chegar aos 21 anos de idade, esta condenação deixará de constar no registo criminal. “Ficará com o registo limpo”.

Além deste caso de parcialidade de Troiano, uma outra juíza do mesmo tribunal de New Jersey foi também criticada recentemente pelas suas decisões parciais num outro caso de violação semelhante. A juíza Marcia Silva também defendeu que um jovem de 16 anos não deveria ser julgado como um adulto porque “além de perder a virgindade” a vítima de 12 anos “não sofreu mais danos”, cita o jornal Expresso.