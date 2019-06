Nova divulgação de mensagens trocadas entre Moro e procurador revelam apoio de juiz do Supremo que impediu a libertação de Lula e que este pudesse dar uma entrevista na prisão, antes das eleições.

Juiz do Supremo Tribunal apanhado em esquema para incriminar Lula

Bruno Amaral DE CARVALHO Nova divulgação de mensagens trocadas entre Moro e procurador revelam apoio de juiz do Supremo que impediu a libertação de Lula e que este pudesse dar uma entrevista na prisão, antes das eleições.

A edição brasileira do Intercept publicou na quarta-feira novas mensagens entre o ex-super-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol que revelam o envolvimento também do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux num esquema para manipular decisões judiciais no caso Lava Jato. No domingo passado, a divulgação de ficheiros informáticos retirados dos telemóveis de Dallagnol e de Moro, agora ministro da Justiça, caíram como uma bomba no já tenso cenário político brasileiro ao mostrarem que o poder judicial cometeu várias ilegalidades para levar Lula da Silva à prisão e impedir que se candidatasse à presidência do Brasil.

O Intercept teve acesso a um pacote de ficheiros enviado por uma fonte anónima há algumas semanas que continha mensagens de texto, áudio e vídeo trocadas entre 2015 e 2018 pela aplicação Telegram.

Neste diálogo que agora se divulga, Deltan Dallagnol e procuradores revelam o apoio do juiz do STF Luiz Fux à Lava Jato. Na troca de mensagens, Dallagnol explica ter conversado: "mais uma vez com Fux hoje, reservado, é claro". De acordo com o procurador, "o ministro [juiz] Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço [braço de ferro] com Moro e se queimou, e que o tom da resposta de Moro foi ótimo", numa referência à repreensão feita por Zavascki, também juiz do STF, a Moro pelas escutas telefónicas à então presidente Dilma Rousseff.

De seguida, Dallagnol revela aos procuradores que podem contar com Fux: "disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele rs [risos]. Mas os sinais foram ótimos, falei da importância de nos protegermos como instituições, especialmente no novo governo". As mensagens foram encaminhadas por Dallagnol para o então juiz Sérgio Moro. "Excelente, in Fux we trust", respondeu Moro, em inglês, numa referência ao lema das notas de dólar norte-americano “in God we trust” [em Deus confiamos]. Luiz Fox é juiz do STF desde 2011 e foi precisamente o juiz que impediu, no STF, Lula da Silva de dar entrevistas antes das eleições presidenciais de 2018. Também negou o habeas corpus ao ex-presidente quando a defesa recorreu ao Supremo.

Esta semana, Moro e Dallagnol desvalorizaram a divulgação das mensagens negando que tivesse havido algum tipo de conluio e interferência no caso Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro assistiu, quarta-feira, ao lado de Sérgio Moro ao jogo entre o Flamengo e o CSA no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Entretanto, o escândalo chegou também ao maior grupo de comunicação do Brasil com a Globo a responder que foi procurada pelo Intercept através do jornalista Glenn Greenwald para divulgar as conversas de Moro.

De acordo com um comunicado, a emissora recusou a oferta. Em entrevista à Agência Pública, Glenn Greenwald afirmou que "os documentos mostram como Moro e Deltan estão trabalhando juntos com a Globo" e que isso será revelado nas próximas reportagens. “A identidade dele não é mais de juiz apartidário, agora Moro sabe que é uma figura da direita extremista. E ele vai continuar assim porque todo mundo sabe que Moro não é uma pessoa contra a corrupção mas uma pessoa que faz corrupção quando quiser", concluiu.

Já Lula da Silva, segundo os advogados, mostrou-se surpreendido com a velocidade a que “a verdade” começa a aparecer. A defesa do ex-presidente considera que com os novos dados há elementos para pedir a anulação do processo que o levou à prisão. Dentro do STF já há movimentações com um dos juízes a analisar três recursos relacionados com o caso. Um deles exige que o ex-juiz Moro seja inabilitado. O julgamento está marcado para o fim de junho. Também há um pedido de habeas corpus para Lula e um pedido para a libertação de todos os presos que já esgotaram os recursos.





