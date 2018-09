Juiz do Supremo proposto por Trump acusado de violação

Uma mulher acusa Kavanaugh de a ter tentado violar no liceu, quando ela tinha 15 anos. Os republicanos não recuam e vão tentar confirmar a nomeação no próximo dia 20 de setembro no Senado dos EUA.

A poucos dias da votação no Senado dos EUA que permitiria a confirmação de Brett Kavanaugh como juiz do Supremo Tribunal, uma mulher de 51 anos testemunha ter sofrido um tentativa de violação por parte do magistrado proposto pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Os acontecimentos teriam ocorrido quando o candidato, ao cargo de maior importância na justiça norte-americana, tinha 17 anos e a alegada vítima 15 anos.



A acusadora chama-se Christine Blasey Ford e é psicóloga e tinha revelado pela primeira vez , em 2012, numa consulta com um médico para tentar ultrapassar problemas com o seu marido, que tinha sofrido uma tentativa de violação por parte de "uma pessoa da elite de Washington".

Christine Blasey Ford conta ao diário Washington Post que a perspetiva de nomeação de Brett Kavanaugh convenceu-a a denunciar o caso junto à representante democrata na circunscrição da Califórnia e depois à mais alta responsável democrata na comissão do Senado dos EUA que julga a nomeação do juiz Kavanaugh para o Supremo Tribunal dos EUA, Dianne Feinstein.

O incidente em causa terá acontecido no Verão de 1982, quando Ford tinha 15 anos e Kavanaugh 17. Os dois estariam numa festa de estudantes numa habitação privada. E que Kavanaugh e um amigo, Mark Judge, já tinham estado a beber antes do encontro e que por isso estavam mais embriagados que o resto dos presentes.

Ao Washington Post, Ford detalha que Kavanaugh e Judge a encurralaram num quarto, e que Kavanaugh se colocou sobre ela, forçando-a a deitar. Judge também estava no quarto e não interveio. Ambos estavam a rir-se alto. Kavanaugh apalpou-a por cima das roupas e esfregou-se contra ela, tentando tirar-lhe o fato de banho que vestia e a roupa que trazia por cima. Quando Ford tentou gritar, Kavanaugh terá colocado a mão sobre a boca da vítima com tanta força que a rapariga temeu que o rapaz poderia matá-la.

A dado momento, Judge saltou para cima de Kavanaugh e Ford, tendo a rapariga tentado escapar sem sucesso. Judge saltou uma segunda vez e é então que a vítima consegue libertar-se. Trancou-se numa casa de banho durante “cinco ou dez minutos” e acabou por fugir do local.

Brett Kavanaugh respondeu às acusações com um desmentido categórico: "não fiz isso no liceu, nem em nenhum outro momento", assegurou à revista New Yorker.

No livro de Bob Woodward consagrado à atual administração dos EUA, "Fear: Trump in the White House", uma citação atribuída ao atual locatário da Casa Branca dá a ideia que tipo de estratégia o presidente julga ser boa para este tipo de casos: "é necessário negar, negar, negar, e fazer recuar estas mulheres, se se admite a mais pequena coisa, a mais pequena culpabilidade, és um homem morto".

Os republicanos estão decididos a fazer confirmar o juiz proposto pelo presidente no próximo dia 20 de setembro. Aconteça o que acontecer. Uma sondagem publicada pela CNN, no dia 11 de setembro, mostrava que mais de 39% dos eleitores desaprovavam a nomeação de Kavanaugh, enquanto 38% a aprovavam. O mais baixo valor de sempre, desde que há sondagens, para a nomeação de um juiz do Supremo Tribunal dos EUA. Isto ainda antes de ser conhecida esta acusação.











