Juiz de Madrid anula ordem que proibia fumar na rua sem distância de segurança

Esta decisão acontece quando número de casos sobe em Madrid.

Um juiz da Comunidade de Madrid anulou esta sexta-feira a ordem do governo regional de 18 de agosto que proibia fumar em espaços abertos e comer nos transportes públicos, se a distância física não fosse possível.

A ordem aponta duas razões básicas. Por um lado, que o executivo local não tem poder legal para limitar os direitos fundamentais de uma forma geral sem uma declaração de estado de alarme por parte do governo espanhol.

Por outro lado, assinala que o regulamento de Madrid faz referência a um despacho do Ministério da Saúde que ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado, que é o momento em que a legislação entra em vigor em Espanha, e por isso declara nula a regulamentação regional.

Em vigor noutras regiões

As medidas aprovadas em Madrid, agora rejeitadas pelo juiz, são o resultado de um acordo unânime entre o governo espanhol e os executivos de todas as comunidades autónomas, que procuram lidar com os surtos de coronavírus. A maioria deles já as implementou, como a Galiza, que foi a primeira a aplicar a medida, na segunda-feira da semana passada.

A diferença reside na forma jurídica em que esta medida tem sido implementada nos diferentes territórios. Assim, em Madrid foi estipulado que é proibido fumar em espaços públicos abertos se a distância mínima de segurança de dois metros não puder ser mantida, enquanto na Galiza foi proibido remover a máscara se essa distância não puder ser mantida, o que significa precisamente que não é permitido fumar e comer neste caso.

