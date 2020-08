Depois de evitar dar a localização do antigo rei espanhol, o governo de Madrid recusa-se a divulgar o custo do esquema de segurança estatal usado para proteger Juan Carlos.

Juan Carlos instala-se num dos mais luxuosos hotéis de Abu Dhabi

Depois de evitar dar a localização do antigo rei espanhol, o governo de Madrid recusa-se a divulgar o custo do esquema de segurança estatal usado para proteger Juan Carlos.

Com a fuga de Juan Carlos, a polémica sobre os alegados casos de corrupção que ensombram a monarquia subiu de tom com o mistério do destino de exílio do antigo rei de Espanha. Só duas semanas depois de ter anunciado a sua partida de Madrid é que o mistério terminou.

Juan Carlos, que deixou o país a 3 de agosto na sequência de uma decisão acordada com Filipe VI e motivada pelo escândalo de corrupção, encontra-se nos Emirados Árabes Unidos.

Mas são muitos os espanhóis que questionam as verbas públicas que garantem a segurança do rei emérito. O ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegurou que a segurança de Juan Carlos "diz respeito ao Estado espanhol", embora se tenha recusado a dar pormenores.

O El Mundo noticiou que tentou, através do Portal da Transparência, conhecer as disposições de segurança de Juan Carlos mas que o ministério recusou-se a fornecer estas informações com base no facto de estarem classificadas como "confidenciais" porque a sua "divulgação a pessoas não autorizadas poderia gerar sérios riscos ou prejuízos para a segurança e defesa do Estado".

A pasta do Interior argumenta que a divulgação do mecanismo que Espanha assegura para garantir a segurança do monarca emérito "poderia pôr em risco a segurança tanto das pessoas que são objeto de proteção como dos agentes encarregues da mesma". No entanto, diferentes meios de comunicação social divulgaram que estaria acompanhado por quatro guarda-costas.

Outra das informações que já se sabe é que durante os próximos tempos Juan Carlos vai estar alojado no Emirates Palace, localizado na cidade de Abu Dhabi. Uma cidade no Golfo Pérsico que já recebeu a visita do antigo chefe de Estado para ver corridas de Fórmula 1.

O Emirates Palace é um dos hotéis mais luxuosos deste emirado e está localizado a apenas 25 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Abu Dhabi. As relações de Juan Carlos com o Presidente dos Emirados Jalifa bin Zayed são excecionais como com a maioria dos estados árabes da região.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.