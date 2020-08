Juan Carlos está nos Emirados Árabes Unidos

“Custa-me ver o rei Juan Carlos manchar o seu legado histórico por causa de mulheres e ambição por dinheiro ”

"A monarquia espanhola começa a estar em perigo" com o escândalo de Juan Carlos, diz em entrevista exclusiva ao Contacto a jornalista e escritora espanhola Pilar Eyre, especialista em realeza. Uma conversa onde revela segredos da história do rei com Corinna, dos milhões e negócios do monarca.