Jovens resgatados de gruta na Tailândia homenageiam mergulhador que morreu

Enquanto São Paulo acolhe uma das maiores paradas de orgulho gay do mundo e o Rio de Janeiro é um destino turístico gay bem conhecido, a população LGBT no Brasil sofre altos níveis de violência. De acordo com o grupo ativista Grupo Gay Bahia, 141 pessoas LGBT foram mortas em crimes homofóbicos ou cometeram suicídio entre janeiro e 15 de maio deste ano - uma média de uma a cada 23 horas.