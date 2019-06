Murtaja Qureiris, agora com 18 anos, está a ser julgado por crimes relacionados com protestos ocorridos quando era menor.

Jovem saudita detido quando tinha 13 anos enfrenta pedido de sentença de morte

A Amnistia Internacional revelou que um jovem saudita, preso aos 13 anos, pode vir a ser sentenciado à morte por participar em protestos da minoria xiita que exige mais direitos na Arábia Saudita.

Esta organização de defesa dos direitos humanos refere que Murtaja Qureiris, agora com 18 anos, está a ser julgado por crimes relacionados com protestos ocorridos quando era menor, incluindo um comício que surgiu no funeral do seu irmão mais velho que foi morto durante um protesto.

Os procuradores sauditas defenderam a pena de morte para Qureiris em 2018, tendo mais informação sobre o seu caso surgido após a cadeia de televisão norte-americana CNN ter noticiado que o jovem enfrenta acusações de se juntar a um "grupo terrorista" e "semear traição".

A Arábia Saudita intensificou a repressão aos críticos do regime.

Em abril, realizou uma execução em massa de 37 homens, que, segundo a Amnistia Internacional, incluía um jovem xiita preso aos 16 anos.

Lusa