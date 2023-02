A polaca Julia Wendell tem recorrido ao Instagram para publicar imagens que mostram semelhanças com a menina britânica.

Caso Maddie

Jovem que afirma ser Maddie aguarda teste de ADN

Julia Wendell é uma jovem polaca de 21 anos que se tornou viral na semana passada após criar uma conta de Instagram onde afirma ser Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu na Praia da Luz, no Algarve, em 2007. Alegando ser ignorada pelas autoridades britânicas e polacas, Julia pediu ajuda para chegar à fala com os pais de Maddie para fazer um teste de ADN.

Maddie/15 anos. Pais dizem que é "essencial" conhecer a "verdade" O desaparecimento de Madeleine McCann, a 3 de maio de 2007, levou à recente acusação de um suspeito alemão.

Numa story publicada no Instagram na segunda-feira, Julia disse que já foi abordada por Kate e Gerry McCann para fazer o teste.

"Falei com uma pessoa da família e vou poder falar diretamente com os pais da Madeleine amanhã e o teste de ADN vai ser feito em breve", relatou.

No seu perfil de Instagram, Julia tem vindo a publicar várias imagens que mostram as supostas semelhanças que tem com a menina inglesa, incluindo uma mancha no olho direito e um sinal na perna direita. E nem mesmo o facto de ter 21 anos, mais dois anos do que Maddie teria à data de hoje, demoveu Julia de seguir em busca da sua verdadeira identidade.

Segundo disse fonte próxima dos McCann ao tablóide inglês Daily Star Sunday, "a família não está a descartar nenhuma hipótese, está disposta a olhar para todas as pistas".

Várias pessoas disseram ser Maddie nos últimos anos

Julia terá começado a desconfiar ser Maddie "há alguns meses" após ouvir "uma conversa" da avó. Os contornos imprecisos da sua infância, da qual não tem quase nenhuma memória, levaram a que questionasse a família. "Pedi à minha mãe fotografias de quando estava grávida de mim, registos médicos e fotografias da minha infância e nunca me mostrou, diz que estou maluca."

Além disso, lembra-se que, em criança, a professora disse que não estava na escola desde o início. "Mas os meus pais insistem que eu estava", referiu.

Ao longo dos anos, foram várias as pessoas que afirmaram ser Madeleine McCann. Em 2016, uma jovem sueca sem-abrigo em Roma dizia chamar-se Maria e ser britânica, mas o pai veio desmentir tudo rapidamente, revelando que a jovem teria síndrome de Asperger e estaria desaparecida há meses.

Maddie. Suspeito acusado na Alemanha de crimes sexuais cometidos em Portugal Christian Brueckner, 45 anos, suspeito do desaparecimento de Maddie, foi acusado na Alemanha de outros cinco crimes e ofensas sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Em 2017, Harriet Brookes, uma jovem de Manchester evocou as mesmas parecenças no olho e na perna para dizer que era a menina, mas depois descobriu-se que estava na universidade, algo que seria impossível para Maddie, que teria apenas 14 anos à época.

Já em 2022, uma influencer também chamada Maddie apresentou alegadas semelhanças com a menina em vários vídeos no TikTok.

A investigação em torno do desaparecimento de Maddie sofreu um avanço significativo em 2020, altura em que as autoridades britânicas e alemãs divulgaram informação sobre o suspeito principal do crime, o alemão Christian Brueckner, que acabou por ser constituído arguido no caso a 22 de abril de 2022.

Em outubro passado, o arguido, um pedófilo reincidente, foi acusado na Alemanha de outros cinco crimes e ofensas sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. Apesar de as autoridades alemãs estarem convencidas de que Brueckner é o responsável pelo desaparecimento e assassinato de Maddie, não conseguiram, até ao momento, reunir provas suficientes para poder acusá-lo.

