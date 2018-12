Segundo a Metropolitan Police, a polícia londrina. Wilham Mendes, de 25 anos, vivia no Reino Unido desde 2015 e era pugilista amador, foi "brutalmente assassinado" em Londres, no sábado passado. As autoridades indicaram, no Twitter, nesta manhã de Natal, que dois jovens de 15 anos de idade foram detidos dia 23 de dezembro, estão acusados do assassinato e roubo do português.

Jovem português "brutalmente assassinado" em Londres

O crime ocorreu no dia 22 de dezembro. A polícia recebeu um alerta para um esfaqueamento em Albert Place, N17, pelas 01:20 da madrugada. Quando os serviços de emergência chegaram ao local encontraram Wilham Mendes com "múltiplos ferimentos por facada".

Ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por falecer. O óbito foi declarado uma hora depois de ter sido encontrado, às 02:13.

Apesar de aguardarem a identificação formal, os agentes acreditam que o falecido é português, Wilham Mendes, de 25 anos, que vivia no Reino Unido desde 2015 e residia em Tottenham, no momento da sua morte.

Glen Lloyd, da Polícia Metropolitana de Londres, lidera a investigação no comando de crimes e homicídios e deu a indicação de que a investigação vai no sentido de que "Wilham tenha sido esfaqueado durante um assalto".

As autoridades indicaram, no Twitter, nesta manhã de Natal, que dois jovens de 15 anos de idade foram detidos dia 23 de dezembro, estão acusados do assassinato e roubo do português e vão ser apresentados a tribunal no dia 26 de dezembro.



O oficial da polícia, citado pelo diário britânico The Guardian, fez um apelo para que quem tenha sido testemunha do crime ou logo após o mesmo, entre em contacto com a polícia.



"Os nossos pensamentos estão com a família de Wilham, enquanto lutam para lidar com esta perda numa época que deveria ter sido feliz (...) No centro de nossa investigação está a perda de um jovem inocente e promissor que foi brutalmente assassinado na rua", diz Glen Lloyd da policia londrina.