Jihad ficou do lado de fora da janela até ao último suspiro da mãe. Recusou-se a vê-la partir sem se despedir.

Jovem palestiniano trepa as paredes de um hospital para se despedir da mãe

A imagem de um homem agachado à janela de um hospital na Cisjordânia está a dar a volta ao mundo desde que foi partilhada nas redes sociais.

Jihad Al-Suwaiti escaladait le mur de l'hôpital de Hébron en Cisjordanie occupée pour veiller sur sa mère atteinte du COVID-19. Il a finalement pu accéder à sa chambre pour lui dire au revoir une dernière fois avant qu’elle ne décède. pic.twitter.com/savb5KscOC — AJ+ français (@ajplusfrancais) July 19, 2020

Com as visitas proibidas, Jihad Al-Suwaiti não viu outra alternativa senão escalar as paredes do hospital, em Hébron, para se despedir da mãe, internada na unidade de cuidados intensivos com covid-19.

Ao que tudo indica, o jovem palestiniano terá ficado sentado do lado de fora da janela até ao último suspiro da mãe. Em estado grave, a mulher de 73 anos estava em isolamento há vários dias.





