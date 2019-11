A jovem de 17 anos saiu do banho e continuou descalça. Sofreu uma descarga elétrica.

Jovem morre eletrocutada com prancha de cabelo

Uma rotina diária acabou em tragédia em Mendonza, na Argentina. Uma jovem de 17 anos morreu depois de ter sofrido uma descarga elétrica enquanto esticava o cabelo com uma prancha.

De acordo com o diário argentino Clarin, a jovem começou a usar o aparelho assim que acabou de tomar banho. Estaria descalça e caiu inanimada no quarto onde foi encontrada no chão pela família que, sem sucesso, ainda tentou reanimá-la.

O óbito só foi declarado no hospital, apesar dos esforços das equipas de socorro e dos médicos.

Entretanto, as autoridades abriram um inquérito para apurar as causas da tragédia. Não é certo que o aparelho estivesse em condições. A Oitava Esquadra da Polícia de San Rafael, de Mendonza, levanta a hipótese da prancha de cabelo ter defeito.