Jovem de 19 anos morre após ter participado em festa académica na Bélgica

Catarina OSÓRIO Caso semelhante ocorreu em 2018. Autoridades belgas já abriram um inquérito ao caso.

Um recém-estudante universitário morreu na madrugada de sábado para domingo nas atividades de iniciação à vida académica em Gedinne, na província belga de Namur.

Segundo o site de notícias belga RTBF o jovem natural de Namur deitou-se sem qualquer sinal de alerta. De acordo com a procuradoria, o estudante "tinha participado em todas as atividades planeadas" do batismo académico. Após ter-se deitado de madrugada, um dos colegas notou que o jovem parecia estar inconsciente já no domingo de manhã. Alguns estudantes ainda tentaram reanimá-lo e mais tarde os serviços de emergência tentaram também sem sucesso salvar o rapaz.

No domingo, o procurador de Namur, Vincent Macq, anunciou a abertura de um inquérito ao caso. Será ainda feita uma autópsia ao corpo do jovem na terça-feira.

Segundo Vincent Macq, numa primeira parte da noite os estudantes participaram numa série de provas, "tais como comer comida para animais, deitar-se numa banheira de sangue. Não houve álcool durante estas atividades, mas após estas provas houve e muito", indicou.

A RTBF escreve ainda que cerca de 300 jovens tinham participado na festa de sábado à noite, tendo dormido nas instalações perto do local. Segundo acrescentou o procurador, os "jovens dormiram sobre a palha" e não em camas normais.

Um caso semelhante aconteceu em 2018, quando um jovem de 18 anos perdeu a vida após ter participado neste tipo de atividades académicas.

