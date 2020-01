É tão raro acontecer que a maioria das pessoas desconhece a doença. Os seus sintomas confundem-se com os da gastroenterite, e a adolescente belga não sobreviveu.

Jovem, de 17 anos, morre após choque tóxico causado por um tampão

Paula SANTOS FERREIRA É tão raro acontecer que a maioria das pessoas desconhece a doença. Os seus sintomas confundem-se com os da gastroenterite, e a adolescente belga não sobreviveu.

Maëlle, tinha apenas 17 anos e morreu, de repente, dia 9, da causa mais improvável e muito rara: uma síndrome de choque tóxico causado pelo uso de um tampão higiénico.

A notícia foi dada pela sua mãe, Laurence, residente em Somzée, em Namur, Bélgica, para alertar as jovens e as mães para esta síndrome, e também os profissionais de saúde, já que os sintomas são muito semelhantes aos de uma gastroenterite.



“Para que a morte de Maëlle possa evitar a de outras jovens”, disse a sua mãe Laurence à cadeia de televisão belga RTBF.

A capacidade de um tampão gerar uma toxicidade fatal é muito raro e apesar da síndrome ser praticamente desconhecida, a adolescente belga Maëlle conhecia os riscos e a doença e, segundo a sua mãe vivia “com medo de ter um choque tóxico, devido ao uso de tampões higiénicos".

"Maëlle conhecia o problema. Ela tinha lido muitos artigos. Ela tinha muito cuidado e mantinha uma higiene elevada por causa deste risco. Ela estava ciente do perigo de tampões, mas infelizmente não foi poupada", lamenta Laurence .

Sintomas confundidos

Quinze dias depois da filha de 17 anos falecer, Laurence decidiu contar a sua dolorosa perda e assim alertar adolescentes e profissionais de saúde.

No dia 7 de janeiro, Maëlle chegou a casa às 20h30 após uma sessão de desporto. “Por volta das 22h00/23h00 começou a ficar com febre e depois com vómitos e diarreia. Ficámos preocupados e contactámos o médico de serviço que de acordo com os sintomas lhe diagnosticou uma gastroenterite”, recordou Laurence na entrevista à estação de televisão belga.

Na quarta-feira de manhã, Maëlle não se conseguiu levantar da cama, devido às “tonturas” que sentia. “A tensão arterial estava nos 5,3. Chamámos a ambulância que na altura também lhe diagnosticou uma gastroenterite. Também no hospital o diagnóstico foi o mesmo e que lhe provocou uma desidratação grave”, contou a mãe de Maëlle.

A adolescente foi piorando e cinco horas após ter dado entrada e lhe terem “realizado tratamentos para todos os tipos de doenças a minha filha foi transferida para Notre-Dame para os cuidados intensivos”. Laurence conta que só ali “perceberam logo que não era uma gastroenterite, mas um choque tóxico devido ao tampão”.

Só que já era tarde demais. “Ela teve os melhores cuidados médicos, mas infelizmente já não se pode fazer nada. Um dia depois Maëlle morreu”, disse aos ecrãs da RTBF.

Ninguém fez a pergunta certa

Apesar de declarar que os médicos trataram bem a sua vida, Laurence só queria que um dos profissionais de saúde tivesse feito a pergunta certa.

“Só queria que o primeiro médico, ou o médico assistente, ou uma enfermeira, ou um paramédico tivesse perguntado: ‘Mäelle, está a usar um tampão?’ Se os sintomas fossem de gastroenterite tudo teria corrido muito bem. Não é uma crítica aos médicos. O meu objetivo é informar as adolescentes, jovens e as mães sobre a toxicidade dos tampões”, vinca Laurence.

E acrescenta: “Se eu e Mäelle estávamos informadas e não conseguimos detetar a doença, porque os primeiros diagnósticos não foram nesse sentido. Por isso é preciso informar para prevenir”.

A síndrome de choque tóxico provocado pelo uso de tampão higiénico pode ser causada por dois tipos de bactérias a ‘Staphylococcus aureus’ e a ‘Streptococcus pyogenes’, sendo estas capazes de produzir quantidades tais de toxinas que podem provocar uma septicemia.

Além da gastroenterite os sintomas desta síndrome são também semelhantes aos de uma intoxicação alimentar.

