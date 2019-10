O veículo embateu violentamente nas árvores na berma da estrada. Condutor tem 18 anos e ficou apenas com ferimentos ligeiros.

Jovem de 16 anos morre em acidente de automóvel conduzido pelo irmão

O veículo embateu violentamente nas árvores na berma da estrada. Condutor tem 18 anos e ficou apenas com ferimentos ligeiros.

Ontem à noite, em Vosges, dois irmãos, de 18 e 16 anos, seguiam num automóvel quando este embateu numa árvore, tendo o mais novo não resistido aos ferimentos.

O veículo era conduzido pelo irmão mais velho, de 18 anos, e os dois jovens tinham saído do vale francês de Straiture, em Ban-sur-Meurthe-Clefcy, pela estrada RD73, quando de repente chocaram violentamente, primeiro contra uma árvore na berma da via e de seguida embateram noutra, esta do lado do passageiro, relata o jornal Vosges Matin.

Quando o socorro chegou o jovem de 16 anos estava preso no veículo, em paragem cardiorrespiratória. Depois dos bombeiros o conseguirem retirar do automóvel os serviços de emergência tentaram reanimá-lo, mas já não foi possível, tendo o jovem falecido no local do acidente.

O condutor, o irmão de 18 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros tendo sido transportado para hospital de Saint-Charles, em Saint-Dié-des-Vosges.

As autoridades estão agora a investigar as causas do acidente.