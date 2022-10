Asra Panahi, de 16 anos de idade, terá morrido na sequência das agressões policiais que sofreu na escola. É uma das mais recentes vítimas dos protestos que se têm multiplicado no país.

Jovem de 16 anos espancada até à morte no Irão por não cantar hino do regime

Asra Panahi, uma estudante iraniana de 16 anos de idade, morreu depois de ter sido espancada na sua sala de aula por se recusar a cantar um hino de apoio ao regime.

A adolescente terá sido agredida pelas forças de segurança que entraram na escola secundária feminina Shahed, em Ardabil, a 13 de outubro, e exigiram que as raparigas interpretassem uma canção dedicada ao líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, de acordo com o jornal The Guardian, que cita o conselho coordenador das associações sindicais dos professores do país.

Quando as jovens se recusaram a obedecer, os agentes da polícia espancaram-nas, o que fez com que várias alunas tivessem de ser hospitalizadas e outras fossem detidas. Asra Panahi morreu no hospital, na sexta-feira, alegadamente devido aos ferimentos sofridos na agressão a que foi submetida na escola.

Segundo o jornal britânico, as autoridades iranianas negaram que tenha sido a intervenção policial a provocar a morte da jovem e um homem identificado como sendo seu tio apareceu nos canais de televisão estatais a afirmar que Asra tinha morrido devido a um problema cardíaco.

A morte da jovem, mais uma a somar a outras nos últimos meses, em circunstâncias semelhantes, causou indignação no país e levou a novos protestos durante o fim de semana, assim como ao pedido de demissão do ministro da Educação feito pelos sindicatos dos professores, que designaram estas rusgas de "brutais e desumanas".

Protestos já fizeram mais de 200 vítimas

O Irão tem estado sob uma vaga de protestos contra o regime e a opressão das mulheres depois da morte, em agosto, de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que faleceu depois de ter sido detida pela polícia da moralidade iraniana, por não estar a usar corretamente o hijab.

A revolta, que tem resultado em manifestações nas cidades do país, alastrou-se às escolas e universidades, onde as estudantes têm desafiado as regras de vestuário impostas às pessoas do sexo feminino e recusado cantar temas pró-regime.

A par do caso de Asra, as mortes recentes de outras duas estudantes - Nika Shahkarami de 17 anos e Sarina Esmailzadeh de 16 anos - também foram associadas a intervenções das forças de segurança iranianas.

De acordo com o relatório mais recente do grupo de Direitos Humanos do Irão (IHRNGO, na sigla em inglês), entre agosto e 17 de outubro, pelo menos, 215 pessoas, incluindo 27 crianças, foram mortas nos protestos ocorridos no país.

