As autoridades alemãs estão a investigar 12 suspeitos de envolvimento nas agressões de 17 de fevereiro.

Jovem de 16 anos detido em caso de ataque a polícias em Trier

(dpa/lrs) - Um jovem de 16 anos foi detido no âmbito da investigação ao ataque a polícias em Trier, na Alemanha. Foram também realizadas buscas nos apartamentos de outros nove suspeitos, anunciaram esta quarta-feira a polícia e o Ministério Público (MP).

Na segunda-feira, tinha sido emitido um mandado de captura para o adolescente, com base em fortes suspeitas de ataque grave à integridade do território e de agressão a agentes da polícia, bem como de pôr em perigo a vida de terceiros.

O jovem de 16 anos deverá ser apresentado esta quarta-feira ao juiz de instrução, que decidirá se vai permanecer ou não detido. O seu apartamento também foi revistado.

A polícia e o Ministério Público explicaram que o objetivo desta operação era encontrar provas adicionais.

Na noite de 17 de fevereiro, 13 agentes da polícia terão confrontado até 40 agressores em frente à discoteca "Secret Club", que os atacaram com garrafas de vidro, paus de madeira e pás.

A polícia tinha sido alertada para uma agressão no local, mas a situação escalou durante a investigação do incidente na praça diante da discoteca. Cinco agentes - uma mulher e quatro homens - foram feridos, dois dos quais por gás pimenta da polícia.

Na altura, alguns políticos estaduais e federais condenaram veementemente o ataque.



Equipa de investigação começou com 100 agentes

Quando a situação se agravou, um agente disparou dois tiros de aviso no ar, o que fez com que muitos dos alegados atacantes fugissem, de acordo com a polícia.

Dois suspeitos foram detidos temporariamente. Há 12 arguidos a ser investigados, dez por suspeita de atentados graves à ordem pública, agressão a agentes da polícia e perigo de vida para terceiros. Outros dois estão ainda a ser investigados por suspeita de agressão a agentes da polícia e perigo de vida para terceiros, disseram as autoridades.

Para esclarecer a situação, a polícia criou uma equipa de investigação de cerca de 100 agentes (que foi, entretanto, reduzida) e solicitou o envio de vídeos que ajudem a perceber o que se passou durante os confrontos.

