Jovem de 15 anos suspeito de ter morto a família

Um rapaz de 15 anos foi preso em Espanha por suspeita de ter morto a tiro os seus pais e o seu irmão de 10 anos por causa de uma disputa sobre maus resultados escolares, anunciou a polícia no sábado.

A tragédia, que ocorreu na terça-feira à noite numa zona rural perto de Elche, a 20 quilómetros da cidade portuária sudeste de Alicante, só foi descoberta na sexta-feira à noite por um parente que veio ao noticiário. "A irmã da mãe veio a casa porque não tinha notícias da família e foi então que o seu sobrinho lhe disse que ele tinha matado o pai, a mãe e o irmão", disse um porta-voz da polícia à AFP.

A polícia foi alertada e encontrou três corpos deitados na casa. Prenderam "um menor de 15 anos" que tinha estado sozinho em casa com os corpos durante três dias. O adolescente disse que tinha "discutido com a mãe sobre as notas na escola" e depois usou a espingarda do pai para a matar, depois disparou sobre o irmão de 10 anos e finalmente sobre o pai. A família era da zona mas não era conhecida pela polícia, disse o porta-voz.

