Qatar 2022

Jovem de 14 anos morre atropelado durante festejos da vitória francesa

Um adolescente de 14 anos morreu na quarta-feira à noite em Montpellier, França depois de ter sido atropelado. Segundo a AFP, que cita a autarquia, o jovem foi atingido por um "condutor imprudente", durante os festejos da qualificação da França para a final do Campeonato do Mundo no Qatar, depois de vencer Marrocos por 2-0.

O condutor fugiu e "o veículo foi encontrado perto do local do acidente e colocado sob custódia", disse a Câmara de Montpellier numa declaração, acrescentando que "a investigação policial está a progredir rapidamente sob a direção do procurador do Ministério Público".

De acordo com a France Bleu, o atropelamento terá ocorrido cerca de meia hora após o apito final do jogo das meias-finais que França ganhou a Marrocos. Nessa altura um carro branco atravessou o bairro de Paillade, com o condutor a exibir uma bandeira francesa e a celebrar, de acordo com várias testemunhas inquiridas pelos investigadores.

Nesse momento, segundo mostram vários vídeos colocados nas redes sociais, um grupo de adeptos marroquinos ter-se-á aproximado do carro que estava parado e tentado roubar a bandeira do adepto. Para fugir ao cerco o condutor fez uma inversão de marcha enquanto acelerou, atropelando dois jovens rapazes e fugindo em seguida. Enquanto um dos jovens é visto a levantar-se ileso, o outro jovem, de 14 anos, permanece deitado inconsciente na estrada.

A vítima, que ainda foi transferida para o hospital, morreu pouco tempo depois de ter recebido os cuidados médicos.

Na sua página de Twitter, a vereadora do Hérault Nupes, Nathalie Oziol, lamentou que um "evento desportivo termine num drama absoluto".

O jornal La Gazette de Montepellier dá ainda conta de distúrbios e confrontos na Place de la Comédie, sobretudo quando um grupo de nacionalistas franceses começou a entoar cânticos dizendo "esta é a nossa casa" e tentar impedir que apoiantes de origem marroquina subissem à estátua.

Os adeptos envolveram-se em confrontos com petardos e arremesso de cadeiras de esplanada e a polícia interveio lançando gás lacrimogéneo para dispersar os envolvidos.

