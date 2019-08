Um ataque aéreo, na Síria, há um ano, deixou este menino cego. Aos três anos teve de reaprender a viver. Em 2018, 12 mil crianças foram alvos dos conflitos mundiais.

Jouma é o rosto de milhares de crianças vítimas das guerras

Paula SANTOS FERREIRA Um ataque aéreo, na Síria, há um ano, deixou este menino cego. Aos três anos teve de reaprender a viver. Em 2018, 12 mil crianças foram alvos dos conflitos mundiais.

Jouma é um menino sírio, de quatro anos, que sem culpa absolutamente nenhuma, acabou por ser uma das vítimas da guerra na Síria.

Num dia que se queria que fosse normal, o possível num país em guerra, Jouma e a sua família apanharam um autocarro na zona rural, no norte do país, onde viviam.

Jouma ia à janela. De repente, houve um ataque aéreo sobre aquela zona. Com o impacto, os vidros das janelas desfizeram-se em milhares de minúsculos pedaços deixando Jouma, de três anos, completamente cego e com o rosto deformado. O pai ficou sem os dedos dos pés, restando-lhe apenas dois. À esquerda Jouma passeando com o pai no video da BBC.

Esta trágica história é relatada pela repórter da BBC no Líbano, Eloise Alanna, que esteve na única assoalhada onde vivem agora Jouma, os dois irmãos, um ainda bebé, e os pais, num dos bairros pobre de Beirute, Líbano. Depois do ataque deixaram a Síria e mudaram-se para o Líbano.

Aconteceu há um ano, mas os traumas deste ataque, ainda hoje se mantém, e vão perdurar.

Jouma agora com quatro anos, apesar de já estar a recuperar a curiosidade normal de uma criança pelo mundo em redor, de já ter quase aprendido a viver sem utilizar a visão, ainda lhe continuam, de vez em quando, a sair pequenos pedaços de vidro do seu rosto, para lhe recordar aquele dia. E o pai além de problemas de memória ainda não consegue dormir à noite.

Mais do que as feridas que o ataque aéreo deixou em Jouma e no pai, o pior para eles são as recordações traumáticas e psicológicas com que ficaram, conta Eloise Alanna na reportagem em vídeo.

O grande desejo dos pais é conseguirem asilo num país europeu e reconstruirem a sua vida, do melhor modo possível.

Jouma foi um dos 1.854 menores que foram feridos ou mortos por ataques aéreos na Síria, no ano passado, segundo dados oficiais divulgados em julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU).

12 mil crianças mortas e feridas em guerras

Em 2018, alcançou-se aliás um trágico recorde de vítimas menores causados por guerras e ataques armados no mundo: 12 mil crianças mortas ou feridas.

Afeganistão, Palestina, Síria e Iémen são os piores países da lista, segundo o relatório anual da ONU entregue ao Conselho de Segurança das Crianças e Conflitos Armados. Notícias sobre estes atentados a menores multiplicam-se pela imprensa mundial.

Afeganistão: Escolas são alvo predileto

O Afeganistão lidera a lista dos países com mais casos, com 3.062 baixas em 2018, sendo que “28% de todas as vítimas civis são crianças”. E, nos primeiros seis meses deste ano, quase um terço das vítimas civis neste país são crianças.



Em Cabul, a jovem Madina, de 16 anos, ainda tem pesadelos sobre o dia em que duas grandes explosões atingiram a sua escola e os estilhaços dos vidros das janelas caíram sobre ela e outros colegas quando estavam na sala de aula.

Photo: AFP

Ela sobreviveu, com feridas nos braços e nas pernas. As feridas físicas estão quase curadas, mas o stress do ataque ainda está bem vivo.

"Foi um dia assustador. Ainda tenho pesadelos, não consigo me concentrar ", declarou à AFP Madina. Esta escola não foi caso único. Muitas das escolas do Afeganistão são escolhidas para alvos dos ataques.

Segundo a UNICEF o número de ataques contra escolas afegãs triplicou no ano passado em relação a 2017. Até o final de 2018, mais de mil escolas afegãs fecharam devido a conflitos, negando acesso escolar a 500 mil crianças afegãs.

Os especialistas alertam para as consequências psicológicas que têm para as crianças e jovens saber que as escolas que frequentam são um dos alvos prediletos nesta guerra. E que podem ser atingidas.

Photo: AFP

Logo depois do ataque Madina e os outros estudantes receberam apoio de terapeutas, mas por pouco tempo.

"Durante o sono, os estudantes têm pesadelos com os ataques e com o DAESH. Eles gritam a dormir, e quando chegam à escola, estão stressados”, declarou Muhamad Wali, o diretor daquela escola, em Cabul.

Iémen: Quase uma criança morta por dia

No Iémen “1.689 crianças sofreram as consequências dos conflitos” desde agosto de 2018 a agosto de 2019 avança a ONU no seu relatório.

Num ano mais de 300 crianças foram mortas, por ataques aéreos, minas ou bombardeiros. Quase uma criança é morta diariamente.

Estes números foram contabilizados pela ONU desde 9 de agosto de 2018, o dia em que um ataque a um autocarro escolar matou 41 crianças. E mais de 600 ficaram feridas. Além das vítimas da guerra, morrem também menores neste país por não resistirem à fome e às doenças, alerta esta organização, salientando a grave crise humanitária que o Iémen vive devido ao conflito armado.

“O mundo ficou chocado com um ataque que tirou a vida de tantos jovens e inocentes estudantes. No entanto, quase uma criança por dia foi morta desde então e a violência continua sendo uma ameaça diária para os iemenitas, juntamente com a luta contra a fome e a doença”, declara Muhsin Siddiquey, diretor da Oxfam no Iémen, uma organização, composta por mais de 90 países que visa combater a pobreza.

Photo: AFP

Além das crianças atingidas pelos conflitos as organizações alertam ainda para os menores que são obrigados a participar na guerra.

Em 2018, mais de mil crianças foram recrutadas no país para integrarem conflitos militares, denunciou em julho, a organização de direitos humanos do Iémen, Mwatana.

No relatório anual apresentado pela Mwatana em Paris, a organização apresenta provas de pelo menos "1.117 casos de crianças recrutadas ou utilizadas para fins militares em 2018", das quais "72% pelo grupo armado Ansar Allah (houthis)", incluindo jovens meninas.

24 mil violações graves a menores

Este recrutamento de menores para os conflitos armados é uma das “violações graves dos direitos das crianças” também contabilizados pela ONU.

Photo: AFP

Em 2018, ocorreram mais de 24 mil destas violações, as quais incluem mortes e ferimentos, mas também o recrutamento e uso de menores nos combates, a violência sexual, os raptos e os ataques a escolas e hospitais, avança o relatório.

No conflito israelo-palestiniano, a ONU verificou ter-se registado em 2018 o maior número de crianças palestinianas mortas - 59 - e feridas - 2.756 - desde 2014.

Na Somália, as partes em conflito recrutaram e utilizaram 2.300 crianças, algumas com apenas 8 anos de idade, tendo-se verificado um aumento significativo do recrutamento feito pelos extremistas al-Shabab, que terão usado 1.865 menores para combater.

A Nigéria ficou em segundo lugar, com 1.947 crianças recrutadas, incluindo algumas usadas como bombistas suicidas, indica esta organização.

