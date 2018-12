A revista norte-americana Time anunciou hoje a escolha dos jornalistas como a personalidade de 2018.

Jornalistas eleitos "Pessoa do Ano" pela revista Time

"Os Guardiões e a Guerra pela Verdade" foram nomeadas as personalidades do ano para a prestigiada revista norte-americana Time. A publicação destaca as mortes de vários jornalistas ao longo deste 2018, como foi o caso de Jamal Khashoggim, o jornalista saudita que foi assassinado pelo regime "pelos factos problemáticos que denunciou e por desafiar o público a pensar por si mesmo".

4 Jamal Khashoggim, jornalista saudita, foi assassinado pelo regime. Foto: Moises Saman/AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Jamal Khashoggim, jornalista saudita, foi assassinado pelo regime. Foto: Moises Saman/AFP Maria Ressa está a ser perseguida pelo governo das Filipinas que alega que o site online noticioso do qual é diretora fugiu alegadamente aos impostos. Ressa poderá cumprir uma pena de prisão de 10 anos. Foto: Moises Saman/AFP Jornalistas do jornal Capital, em Maryland, nos EUA, onde cinco jornalistas foram assassinados. Foto: Moises Saman/AFP Kyaw Soe Oo e Wa Lone foram condenados a sete anos de prisão pelo governo de Myanmar por terem documentado a morte de 10 pessoas pertencentes aos Rohingya, uma minoria muçulmana. Foto: Moises Saman/AFP

"Ele [Jamal] contou ao mundo a verdade sobre a brutalidade exercida sobre aqueles que expressam as suas opiniões. E foi assassinado por isso", escreve a publicação.

A revista conta também a história de Maria Ressa, que está a ser perseguida pelo governo das Filipinas por ter denunciado o envolvimento do executivo na guerra da droga. O regime filipino alega agora que o site online noticioso, do qual é diretora, fugiu alegadamente aos impostos. Ressa poderá cumprir uma pena de prisão de 10 anos.

Também este ano, nos EUA, em Maryland, cinco jornalistas foram assassinados na redação do jornal Capital, outro caso relembrado pela revista.

A Time salienta por fim o caso dos dois repórteres da agência noticiosa Reuters, Kyaw Soe Oo e Wa Lone que foram condenados a sete anos de prisão pelo governo de Myanmar por terem documentado a morte de 10 pessoas pertencentes aos Rohingya, uma minoria muçulmana. Os assassinos das 10 pessoas foram condenados a 10.

O fenómeno da desinformação nas redes sociais e investigações jornalísticas que denunciaram estes casos são outros dos temas abordados, passando pelas eleições brasileiras e a conturbada relação do presidente Donald Trump com a imprensa americana.

