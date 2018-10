Viktoria Marinova, de 30 anos, cuidava de um programa sobre assuntos sociais em Ruse e entrevistara, na última edição, dois jornalistas de investigação que analisam possíveis fraudes com subsídios europeus, envolvendo empresários e políticos búlgaros.

Jornalista violada e estrangulada na Bulgária

Viktoria Marinova, de 30 anos, cuidava de um programa sobre assuntos sociais em Ruse e entrevistara, na última edição, dois jornalistas de investigação que analisam possíveis fraudes com subsídios europeus, envolvendo empresários e políticos búlgaros.

A jornalista búlgara Viktoria Marinova, que trabalhava na TVN Ruse, foi encontrada morta num parque da cidade com sinais de violação e estrangulamento, segundo revelaram responsáveis do Ministério do Interior.

Responsável por um programa de assuntos sociais, Marinova, de 30 anos, entrevistara na última edição dois jornalistas de investigação, o compatriota Dimitar Stoyanov e o romeno Attila Biro, que estão a conduzir trabalhos de análise a propósito de possíveis fraudes com subsídios vindos da União Europeia e envolvendo empresários e políticos búlgaros. Os dois estiveram já detidos pelas autoridades depois do assassínio de Marinova, uma situação que foi condenada pela organização Repórteres Sem Fronteiras.

De acordo com a última classificação dedicada à liberdade de imprensa, a Bulgária está no lugar 111 entre 180 países, sendo o pior país da União Europeia neste capítulo.



