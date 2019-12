Jornalista tailandesa condenada a prisão por comentário sobre exploração de imigrantes

Em causa está a decisão pelo ministro indiano do Interior, Amit Shah, de que o Registo Nacional de Cidadãos (NRC, na sigla em inglês) será implementado em toda a Índia, obrigando milhares de detentores do cartão de cidadão e passaporte portugueses emitidos em Goa a escolher entre um de dois registos. A oposição fala em dualidade de critérios por parte do governo de Modi.