Guerra na Ucrânia

Jornalista russa antiguerra apela a denúncia da ofensiva

Lusa A jornalista defendeu que "o povo russo é realmente contra a guerra", considerando que esta é "a guerra de Putin, não a guerra popular russa".

A jornalista russa Marina Ovsiannikova, que se tornou num símbolo antiguerra após interromper a emissão de um noticiário pró-Kremlin, apelou hoje ao povo do seu país para que denuncie a ofensiva do exército russo na Ucrânia.

"Os tempos são muito sombrios e muito difíceis e todas as pessoas que têm uma opinião cívica, e que querem que essa opinião seja conhecida, devem fazer ouvir a sua voz. É muito importante", disse numa entrevista ao canal de televisão americano ABC.

A jornalista russa ficou conhecida quando interrompeu o noticiário mais assistido na Rússia, na noite de segunda-feira, no Primeiro Canal, exibindo um cartaz criticando a guerra na Ucrânia em plena emissão “da propaganda e mentiras do Kremlin”.

Jornalista que protestou na TV russa condenada a multa e libertada Considerada culpada por ter irrompido o noticiário mais visto da televisão russa, com um cartaz protestando contra a guerra na Ucrânia e a propaganda da imprensa controlada pelo Kremlin, Marina Ovsyannikova vai pagar uma multa de 30.000 rublos (cerca de 250 euros).

Na entrevista à ABC, explicou que queria fazer uma ação que tivesse “mais impacto e chamasse mais a atenção” do que as manifestações de rua, que são reprimidas pela polícia.

"Eu podia ver o que realmente estava a acontecer na Ucrânia e o que os programas do meu canal estavam a mostrar era muito diferente", disse.

Ao aparecer com um cartaz na mão atrás da apresentadora do jornal, a jornalista de 43 anos queria "mostrar ao resto do mundo que os russos são contra a guerra, expôr a propaganda pelo que é e talvez encorajar as pessoas a denunciar a guerra".

"Eu esperava que a minha ação, de certa forma, pudesse mudar a mentalidade das pessoas", concluiu.

Após ter sido detida, a jornalista foi condenada a uma multa simples e libertada.

No entanto, Marina Ovsiannikova ainda enfrenta processos criminais puníveis com pesadas penas de prisão, sob os termos de uma lei recente que reprime qualquer “informação falsa” sobre o Exército russo.

