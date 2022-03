Marina Ovsiannikova enfrenta 10 dias de prisão por violar as leis rígidas da Rússia sobre manifestações.

Guerra na Ucrânia

Jornalista que se manifestou em programa de televisão russo enfrenta 10 dias de prisão

AFP Marina Ovsiannikova, jornalista de um canal de televisão russo que se manifestou num programa noticioso pró-Kremlin para denunciar a ofensiva na Ucrânia, está a ser julgada esta terça-feira por protesto ilegal, disse um tribunal de Moscovo.

A audiência está em curso e a manifestante está presente no tribunal distrital de Ostankino, em Moscovo, de acordo com um repórter da AFP. Enfrenta 10 dias de prisão por violar as leis rígidas da Rússia sobre manifestações.



Marina Ovsiannikova não foi imediatamente acusada do crime de publicar "informações falsas" sobre os militares russos, o que implicaria uma pena máxima de 15 anos de prisão.

Entrevistado esta terça-feira pela AFP, um dos seus advogados, Daniil Berman, disse temer um processo criminal contra a sua cliente, a mãe de dois filhos menores.

"Há uma grande probabilidade de que as autoridades façam dela um exemplo para silenciar outros manifestantes", disse ele.

Antes de ter interrompido o programa, a jornalista gravou um vídeo, no qual diz considerar um "crime" o que está a acontecer na Ucrânia e que tem vergonha de trabalhar para um canal que só serve os interesses de Putin.

