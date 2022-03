Considerada culpada por ter irrompido o noticiário mais visto da televisão russa, com um cartaz protestando contra a guerra na Ucrânia e a propaganda da imprensa controlada pelo Kremlin, Marina Ovsyannikova vai pagar uma multa de 30.000 rublos (cerca de 250 euros).

Jornalista que protestou na TV russa condenada a multa e libertada

A jornalista russa Marina Ovsyannikova, que protestou em direto na televisão estatal contra a guerra na Ucrânia e foi hoje julgada por "manifestação ilegal" num tribunal moscovita, foi condenada ao pagamento de uma multa e libertada.

A jornalista russa Marina Ovsyannikova, que protestou em direto na televisão estatal contra a guerra na Ucrânia e foi hoje julgada por “manifestação ilegal” num tribunal moscovita, foi condenada ao pagamento de uma multa e libertada.

Considerada culpada de ter cometido “uma infração administrativa” - por ter irrompido, na segunda-feira, no noticiário mais visto da televisão russa, com um cartaz protestando contra a guerra na Ucrânia e a propaganda da imprensa controlada pelo Kremlin -, Marina Ovsyannikova deverá pagar uma multa de 30.000 rublos (cerca de 250 euros).

“A minha vida mudou muito, isso é certo. Estou satisfeita por ter expressado o que pensava. Mais importante, existe agora uma nova tendência: outros jornalistas estão a seguir o meu exemplo”, declarou Ovsyannikova no final da audiência.

Numa breve declaração à imprensa, a jornalista russa disse querer, primeiro que tudo, “descansar” após esta experiência “muito difícil”.

“Foram dias muito difíceis da minha vida, passei quase dois dias sem dormir, o interrogatório durou 14 horas”, relatou.

“Não tive direito a falar com a minha família, nem tive acesso a assistência jurídica e é por isso que estava numa situação muito difícil”, explicou, acrescentando: “Agora, preciso de descansar”.

As imagens da sua intervenção em direto no jornal da noite do Pervy Kanal correram mundo, e muitos internautas saudaram o seu ato de uma “coragem extraordinária” num contexto de repressão impiedosa contra qualquer voz crítica na Rússia.

A jornalista, filha de pai ucraniano e mãe russa, entrou no estúdio de televisão durante o noticiário Vremya (Tempo), do Canal 1, mostrando, atrás da ‘pivot’, um cartaz com a mensagem “Não à guerra. Ponham fim à guerra. Não acreditem na propaganda. Aqui, estão a mentir-vos. Russos contra a guerra”. Em seguida, foi detida pela polícia.

Embora libertada hoje, ela corre ainda o risco de ser acusada de crimes puníveis com pesadas penas de prisão.

Aparentemente, a audiência de hoje não foi diretamente dedicada à ação de protesto de Ovsyannikova no noticiário do Pervy Kanal, mas a um vídeo difundido em paralelo na internet, no qual ela condenava a entrada das tropas russas na Ucrânia.

O seu advogado, citado pela agência noticiosa francesa AFP, disse duvidar de que ela venha a ser julgada pela publicação de “informações falsas” sobre o exército russo, um crime punível com uma pena máxima de 15 anos de prisão.

A ação de protesto da jornalista foi elogiada, entre outros, pela Comissão Europeia, cuja porta-voz da Política Externa a considerou “uma tomada de posição moral corajosa”, e pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que, num discurso, agradeceu a sua coragem “e a dos russos que continuam a tentar transmitir a verdade”.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou já a fuga de 4,8 milhões de pessoas, mais de três milhões das quais para os países vizinhos, de acordo com os mais recentes dados da ONU – a pior crise na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, e muitos países e organizações impuseram à Rússia sanções que atingem praticamente todos os setores, da banca ao desporto.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 20.º dia, causou um número ainda por determinar de mortos e feridos, que poderá ser da ordem dos milhares.

Embora admitindo que “os números reais são consideravelmente mais elevados”, a ONU confirmou hoje pelo menos 691 mortos e 1.143 feridos entre a população civil, incluindo mais de uma centena de crianças.

