Um jornalista norte-americano foi morto e outro ficou ferido após ataque das tropas russas este domingo em Irpin, no extremo noroeste de Kiev.

Guerra na Ucrânia

Jornalista norte-americano morto por tropas russas

Brent Renaud, jornalista norte-americano, foi morto este domingo pelas tropas russas, num ataque contra um carro onde circulavam jornalistas internacionais, em Irpin, arredores de Kiev, informa o porta-voz da polícia de Kiev, Andrei Nebitov. Um outro jornalista terá ficado ferido.

Os dois homens foram atacados enquanto seguiam com um civil ucraniano, também ferido, disse à AFP Danylo Shapovalov, médico envolvido com as forças ucranianas que cuidaram das vítimas. Um jornalista da AFP admite ter visto o corpo do jornalista morto.

Os "invasores russos matam até mesmo jornalistas internacionais, que tentam mostrar a verdade sobre as atrocidades das tropas russas na Ucrânia", disse o chefe de polícia da região de Kiev, Andriy Nebitov, citado pela agência espanhola EFE.

O Renaud, 51 anos, já tinha trabalhado para o jornal New York Times - que já lamentou a morte do seu antigo jornalista. Atualmente, dedicava-se à realização de documentários com o irmão, Craig.

Renaud tinha experiência na cobertura de cenários de guerra, tendo estado na Guerra do Iraque e do Afeganistão. Também cobriu o sismo do Haiti, a violência dos cartéis no México, a crise dos jovens refugiados na América Central e a tomada do Daesh no Iraque, desde 2014.

O chefe de Segurança Nacional norte-americana, Jake Sullivan, comentou a morte do jornalista, avançando que os Estados Unidos tomarão as "medidas apropriadas".



Na sequência desta morte, os jornalistas estão impedidos de entrar em Irpin, avança o Kyiv Independent. O presidente da câmara, Oleksandr Markushyn, garante que se trata de uma decisão para proteger os jornalistas e os soldados ucranianos.

