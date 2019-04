Uma jornalista de 29 anos morreu na noite de quinta-feira na sequência de um tiroteio em Derry, na Irlanda do Norte, que está a ser investigado pela polícia como um “incidente terrorista”.

Jornalista morre durante confrontos na Irlanda do Norte

Uma jornalista de 29 anos morreu na noite de quinta-feira na sequência de um tiroteio em Derry, na Irlanda do Norte, que está a ser investigado pela polícia como um “incidente terrorista”.





Serious rioting now in Creggan, #Derry dozens of petrol bombs have been thrown at police vehicles in Fanad Drive pic.twitter.com/UmztUc0750 — Leona O'Neill (@LeonaONeill1) April 18, 2019

Vários distúrbios marcaram a noite de quinta-feira no bairro republicano de Creggan, na cidade de Derry, onde se registaram lançamentos de cocktails molotov contra carros da polícia e dois disparos que acabaram por ferir mortalmente a jovem jornalista Lyra McKee.





Hearing reports that a 12 year old girl was shot tonight in Creggan. Can anyone confirm or deny? — what concerns me (@NeeNawtogirls) April 18, 2019

A polícia da Irlanda do Norte está a levar a cabo uma investigação que aponta para dissidentes republicanos como possíveis autores do crime.

“É provável que o Novo IRA esteja por detrás” desta morte, afirmou o inspetor da polícia da Irlanda do Norte, Mark Hamilton, acrescentando que a polícia está “a tratar do caso como um incidente terrorista".

"Infelizmente, posso confirmar que depois dos tiroteios desta noite, em Creggan, morreu uma mulher de 29 anos", disse o vice-chefe da polícia Mark Hamilton, citado num comunicado divulgado no Twitter. Segundo Mark Hamilton, por volta das 23:00 de quinta-feira, um homem começou a disparar contra a polícia e Lyra McKee “ficou ferida, tendo sido retirada da zona num carro policial até ao hospital, mas, infelizmente, acabou por falecer”.

A jornalista era conhecida por artigos de investigação publicados nas páginas BuzzFeed e Atlantic.

Pelas imagens que circulam nas redes sociais, pode verificar-se que houve pelo menos dois disparos e que dois homens encapuzados pareciam recolher os casquilhos das balas.

De acordo com Lily Dancyger, uma editora que trabalhou com Lyra McKee, a jornalista estaria a cobrir o trauma e a violência política na Irlanda.

Um comunicado da organização dissidente Saoradh, afirma que as forças de segurança haviam sido enviadas para Creggan com o objetivo de “atacar os republicanos antecipando as comemorações da Páscoa” e que um militante “tentou defender as pessoas” das forças policiais. De acordo com o documento, Lyra Mckee morreu “acidentalmente” quando estava atrás das autoridades e dos veículos blindados.

A primeira-ministra norte-irlandesa Arlene Foster, do partido protestante DUP, condenou o ataque como sendo “um ato sem sentido”. Gerry Adams, ex-presidente do Sinn Féin, antigo braço político do IRA, afirmou esta sexta-feira, aniversário dos acordos de paz, assinados em 1998, que os envolvidos na morte de Lyra McKee “não são do IRA”. “O IRA abraçou a paz. Desapareceu. Nenhum republicano pode apoiar bandos que se fazem passar pelo IRA contra a paz”. Também o Sindicato Nacional de Jornalistas rejeitou o incidente descrevendo McKee como uma jornalista “de coragem, estilo e integridade”.

