Jornalista crítico de Putin morto em Kiev

O correspondente de guerra e escritor Arkady Babchenko, de 41 anos, crítico de Vladimir Putin, foi assassinado em casa, vítima de vários tiros. Reagindo ao sucedido, o Kremlin apresentou a exigência de que as autoridades ucranianas descubram quem foi responsável pela morte. E o Conselho de Direitos Humanos da Rússia condenou o ato e exigiu uma investigação "completa e rigorosa".

Em declarações à agência France Presse, um porta-voz da polícia local, Yaroslav Trakalo, contou que, no seu depoimento, a mulher referiu estar no banho, ter ouvido um barulho intenso e, ao dirigir-se à sala, ter-se deparado com o corpo do marido coberto de sangue.



A mesma fonte explicou que os serviços de urgência foram chamados e dirigiram-se de imediato ao local, na rua Nikolsko-Slobodskaya, acabando Babchenko por morrer na ambulância.

Por outro lado, Anton Guerachenko, deputado e conselheiro no ministério ucraniano do Interior, dirigiu logo acusações a Moscovo. "O regime de Putin tem como alvo todos aqueles que não consegue vergar ou intimidar", escreveu no Facebook.



"Foi atingido três vezes nas costas quando subia as escadas para entrar em casa, depois de regressar de uma ida às compras", descreveu Osman Pashaiev, companheiro de trabalho de Babchenko, na sua página da rede social.

Horas antes do assassínio, Babchenko colocara também na rede social uma foto com quatro anos de um helicóptero militar das forças ucranianas no qual era suposto ter embarcado. No entanto, por falta de lugar, o jornalista não fez a viagem e isso tornou-se decisivo: algum tempo depois, o aparelho foi abatido por forças russas, morrendo todos os 14 ocupantes. "Tive sorte, foi como nascer duas vezes", escreveu.

Alvo de diversas ameaças, o jornalista deixou mesmo a Rússia em fevereiro do ano passado. "É opinião comum que será melhor para mim viver algum tempo fora do meu país", escreveu no Facebook nessa altura. Nos primeiros tempos, Babchenko viveu em Praga, seguiu até Israel, passando depois para Kiev onde trabalhava na cadeia televisiva ATR.



Nos anos 90, Babchenko alistara-se no Exército russo para combater no primeiro conflito separatista da Chechénia. Depois disso tornou-se jornalista, realizando trabalhos para órgãos de comunicação como Moskovsky Komsomolets e Zabytyi Polk e ainda o diário britânico The Guardian. Antes de deixar a capital russa, o jornalista foi ainda colaborador de um jornal da oposição a Putin, o Novaya Gazeta, e da rádio Echo.



Crítico de Putin, designadamente a propósito da intervenção militar na Ucrânia e do posicionamento russo na Síria, Babchenko é o terceiro caso de assassínio em Kiev num curto intervalo de tempo.



Em julho de 2016, o jornalista bielorrusso Pavel Sheremet, conhecido pelos seus trabalhos de oposição ao regime do presidente Alexander Lukashenko, foi morto pela explosão de uma bomba colocada debaixo do seu carro. Menos de um ano depois, em março de 2017, Denis Voronenkov, um ex-deputado russo que vivia refugiado em solo ucraniano, foi assassinado a tiro na capital.











