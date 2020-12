Zhang Zhan, 37 anos, foi condenada esta segunda-feira, de acordo com um tweet da Hong Kong Free Press, que citou um advogado. Apesar de não ter dado mais pormenores, sabe-se que o crime implica uma pena máxima de cinco anos.

Jornalista cidadã chinesa sentenciada a quatro anos por denunciar covid-19

Zhang Zhan, 37 anos, foi condenada esta segunda-feira, de acordo com um tweet da Hong Kong Free Press, que citou um advogado. Apesar de não ter dado mais pormenores, sabe-se que o crime implica uma pena máxima de cinco anos.

A China condenou uma antiga advogada a quatro anos de prisão graças à sua cobertura mediática crítica sobre a resposta dada em Wuhan ao novo coronavírus. Trata-se da primeira condenação conhecida de alguém que relatou a luta precoce das autoridades para gerir o surto.

Um tribunal chinês condenou esta segunda-feira uma jornalista cidadã que documentou os primeiros dias da epidemia do novo coronavírus, enviando um aviso severo aos que desafiam a narrativa oficial do governo sobre a pandemia.

Segundo a Bloomberg, o veredicto representa o último esforço da China para punir aqueles que revelaram deficiências na resposta inicial do país ao vírus, que foi descoberta pela primeira vez há um ano na cidade central de Wuhan antes de se espalhar por todo o mundo. Após ter sido acusado de encobrir a gravidade do vírus, o governo do Presidente Xi Jinping procurou reformular a sua resposta como competente e compassiva.



Zhang encontrava-se entre vários jornalistas, tanto profissionais como amadores, que se apressaram a cobrir o surto em Wuhan e o seu rescaldo. A antiga advogada tinha viajado para Wuhan, da sua casa em Xangai em fevereiro, no auge do surto da China, para ver o número de vítimas do vírus na cidade onde este surgiu pela primeira vez. Durante vários meses, partilhou vídeos que mostravam hospitais e residentes cheios de gente preocupada com os seus rendimentos.

Na China, o Estado controla rigorosamente os meios de comunicação, o que leva a que alguns cidadãos se dediquem ao jornalismo independente numa tentativa de oferecer conteúdos não revistos, que colocam na Internet e nas plataformas dos meios de comunicação social. No entanto, o seu trabalho é frequentemente censurado e são rotineiramente punidos.

"A forma do governo de gerir esta cidade tem sido apenas intimidação e ameaças", disse Zhang naquele que acabaria por ser o último vídeo publicado. "Esta é verdadeiramente a tragédia deste país". Em maio, Zhang tornou-se subitamente incontactável, ficando-se mais tarde a saber que tinha sido presa e trazida de volta a Xangai, acusada de espalhar mentiras e de inventar informações falsas.

O advogado de Zhang disse à CBS News no início deste mês que a acusada tinha sido alimentada à força depois de ter iniciado uma greve de fome na prisão e que a sua saúde se tinha deteriorado.

Vários outros jornalistas cidadãos desapareceram de Wuhan, parte do que a Human Rights Watch disse no sábado ter sido um aumento dessas detenções. O grupo com sede em Nova Iorque apelou à China para que retirasse todas as acusações e libertasse os jornalistas detidos.

As várias perseguições a cidadãos que se dedicaram a reportar os acontecimentos de Wuhan, subverteram a narrativa oficial e alimentaram a especulação de que o surto poderia alimentar o descontentamento com o partido no poder. As revelações também ajudaram a alimentar as críticas de várias pessoas, incluindo do Presidente dos EUA, Donald Trump, que a China minimizou o surto e contribuiu para a sua propagação em todo o mundo.

