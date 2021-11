Cerca de 100 jornalistas foram detidos desde fevereiro e cerca de 30 permanecem na prisão.

Mianmar

Jornalista americano Danny Fenster libertado de prisão em Mianmar

O jornalista norte-americano Danny Fenster foi libertado de uma prisão em Mianmar, três dias após ter sido condenado a uma pena de 11 anos. Fenster foi acusado de violações das leis de imigração e "terrorismo", segundo declarações de Bill Richardson, antigo diplomata americano nas Nações Unidas, à Aljazeera.

Richardson disse na segunda-feira, 15, que Fenster em breve estaria a caminho de casa através do Qatar. "Este é o dia pelo qual se espera quando se faz este tipo de trabalho", disse Richardson. "Estamos tão gratos que Danny será finalmente capaz de reencontrar os seus entes queridos, que o têm defendido durante todo este tempo, contra as imensas probabilidades".

O antigo diplomata disse que negociou a libertação de Fenster durante uma recente visita a Mianmar, quando realizou reuniões presenciais com o General Superior Min Aung Hlaing, o governante militar do país.

Fenster, de 37 anos, trabalhava como diretor editorial da Frontier Myanmar quando foi preso e condenado por divulgar "informações falsas ou inflamatórias", contactar organizações ilegais e violar a regulamentação sobre vistos.

As acusações estavam ligadas à alegação de que Fenster trabalhava para o Myanmar Now, um serviço noticioso online, cuja licença de publicação tinha sido revogada, apesar deste ter deixado o posto em junho de 2020.



Além de Richardson, a Frontier Myanmar também confirmou a sua libertação. Entretanto, uma fonte do governo disse à agência noticiosa AFP que Fenster "está a ser levado" de Rangum para a capital, Napiedó, e será deportado.

O editor-chefe da revista, Thomas Kean, saudou a libertação de Fenster, apelando aos governantes militares do país para que libertem todos os jornalistas que ainda estão atrás das grades. "Danny é um dos muitos jornalistas em Mianmar que foram injustamente presos simplesmente por fazerem o seu trabalho desde o golpe de fevereiro", apontou.



A publicação disse que o tribunal tinha desconsiderado provas chave, incluindo registos fiscais, que confirmavam que o profissional estava a trabalhar na revista.

Segundo a Aljazeera, a sentença de Fenster foi a punição mais severa até hoje entre os sete jornalistas conhecidos por terem sido condenados desde que os militares detiveram a líder eleita Aung San Suu Kyi e tomaram o poder em fevereiro deste ano. A medida provocou ondas de protestos e desobediência civil que foram enfrentados com violência pelos generais no poder.

No início de novembro, a chefe do Mecanismo de Investigação Independente da ONU para o Mianmar afirmou que as provas dos ataques dos militares contra civis, e a detenção de jornalistas, trabalhadores médicos e opositores políticos equivalem a "crimes contra a humanidade".

De acordo com a Associação de Assistência aos Prisioneiros Políticos, que tem estado a acompanhar a situação, até à data pelo menos 1.250 pessoas foram mortas na agitação e mais de 10.000 foram detidas.

Desde que tomaram o poder, os militares também impuseram blackouts na Internet, encerraram a televisão por satélite e revogaram aos meios de comunicação social as licenças de publicação de várias organizações noticiosas independentes de Myanmar, incluindo, a Myanmar Now.

