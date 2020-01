Fania Rodrigues fala numa "atitude ditatorial" e reclama o direito a fazer jornalismo sem constrangimentos. A reporter brasileira foi ameaçada e agredida, "pelo menos três vezes", por deputados do partido de Juan Guaidó, Ação Democrática, em plena Assembleia Nacional. Até ao momento não recebeu nenhum pedido de desculpas oficial.

Jornalista agredida pelos apoiantes de Guaidó em plena Assembleia Nacional

Teresa CAMARÃO Fania Rodrigues fala numa "atitude ditatorial" e reclama o direito a fazer jornalismo sem constrangimentos. A reporter brasileira foi ameaçada e agredida, "pelo menos três vezes", por deputados do partido de Juan Guaidó, Ação Democrática, em plena Assembleia Nacional. Até ao momento não recebeu nenhum pedido de desculpas oficial.

O relato da jornalista foi transmitido pelo canal público Venezolana de Televisión (VTV) este domingo e está a ser amplamente partilhado nas redes sociais.

Vários deputados da bancada da Ação Democrática ameaçaram e agrediram a jornalista brasileira do Opera Mundi durante a sessão parlamentar que ficou marcada pela derrota de Juan Guaidó, substituído na presidência da Assembleia Nacional por outro opositor do governo de Nicolás Maduro, Luís Eduardo Parra.

Ao Contacto, a repórter Fania Rodrigues denuncia a tentativa de censura em plena Assembleia Nacional e lamenta que meros pedidos de entrevista tenham descambado em violência física e verbal.

"Eu fui agredida três vezes pelos deputados, enquanto me limitava a fazer o meu trabalho. Eu nem fiz perguntas agressivas. Estava a fazer perguntas comuns que todos os jornalistas estavam a fazer. Não fiz perguntas retóricas, limitei-me a fazer perguntas diretas e objetivas e, como naquela altura ninguém parecia saber o que fazer, acho que se sentiram pressionados", conta a jornalista. "Ninguém espera isto. Ninguém espera ser tratado desta maneira dentro de um Congresso Nacional", lamenta.

Fania Rodrigues foi interpelada pelo núcleo duro do ex-presidente da Assembleia Nacional três vezes. Tudo começou quando a jornalista tentou, sem sucesso, obter uma declaração de um deputado e dirigente da Ação Democrática. Exaltado, Henry Ramos Allup tentou expulsá-la do plenário com "gritos e o dedo apontado", interrompendo inclusivamente a conversa que a repórter mantinha com o dirigente de outro partido da oposição. Pouco depois, outra deputada do partido de Juan Guaidó voltou à carga.

"A deputada me aborda aos gritos: O que é que você está fazendo aqui? Eu já falei para você sair daqui, a imprensa não pode estar no salão", relata ainda "incrédula" a jornalista. "A imprensa toda estava ali. Eram mais de 40 jornalistas que estavam ali entre os deputados. Como eu não podia estar ali?", acrescenta Fania que, até ao momento, não recebeu qualquer pedido de desculpas formal pelas agressões.

Questionado pela VTV, Ramos Allup recusou comentar o episódio, como mostra uma segundo vídeo partilhado no Twitter no programa semanal Con el Mazo Dando. O Presidente do Ação Democrática é um dos rostos mais antigos da política venezuelana. Em conjunto com o Coopei, governou o país por 50 anos, até à chegada de Hugo Chávez ao poder em 1998.

¡Prensa buena, prensa mala! #5Ene Mientras la periodista brasileña preguntaba a Juan Pablo Guanipa, Henry Ramos Allup interrumpió la entrevista. Así (no) lo explicó. #GuaidoNoTieneLosVotos pic.twitter.com/rCnIKA6xDk — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) 5 January 2020

O jornalista que questionou Ramos Allup sobre a liberdade de imprensa acabou afastado por outros membros da bancada. Ao Contacto, Fania Rodrigues assegura que uma terceira jornalista foi impedida de trabalhar na sessão da Assembleia Nacional deste domingo. "Eu não filmei mas outros jornalistas conseguiram. O vídeo não é muito claro mas dá para perceber que houve ali qualquer coisa. Ela foi empurrada. Foi muito mais que violência verbal", garante.

