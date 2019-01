O encontro entre o Dijon e o Montpellier, da 20.ª jornada da liga francesa de futebol, foi adiado de sábado para domingo, por questões de segurança, anunciou hoje o organismo que gere a competição.

Jogo da liga francesa adiado devido a manifestação do movimento 'coletes amarelos'

“A pedido do município de Côte-d’Or, o jogo com o Montepellier é adiado devido a questões sociais que obrigam a afetação de forças policiais para outras missões”, lê-se no Twitter do Dijon.

Este é o segundo jogo a ser adiado no estádio Gaston-Gerard, casa do Dijon, devido a manifestações do movimento ‘coletes amarelos’, depois de em 15 de dezembro ter sido alterado o encontro com o Paris Saint-Germain.

O Dijon ocupa a 18.ª posição da liga francesa, enquanto o Montpellier, clube no qual alinha o português Pedro Mendes, é quarto classificado.

Milhares de pessoas envergando ‘coletes amarelos’ têm-se manifestado em França desde 17 de novembro, um protesto que inicialmente exigia a suspensão de um novo imposto sobre os combustíveis e acabou por se ampliar a uma série de outras reivindicações.