Os homens entraram com a ação judicial pedindo indemnização após a United Airlines se recusar a dar-lhes a identidade da mulher e das comissárias de bordo.

Mundo 3 min.

Jogador da NFL processa United Airlines depois de assédio sexual por mulher durante voo

Os homens entraram com a ação judicial pedindo indemnização após a United Airlines se recusar a dar-lhes a identidade da mulher e das comissárias de bordo.

Um jogador da NFL alega ter sido assediado sexualmente e agredido por uma passageira num voo da United Airlines e acusou duas assistentes de bordo de não responderem adequadamente às suas queixas.

O processo foi instaurado esta segunda-feira no Tribunal Superior de Los Angeles e, segundo a NBC News, o incidente ocorreu durante um voo noturno, em Fevereiro, de Los Angeles para Newark, New Jersey.

O atleta, que prefere mater-se anónimo, apresentou a queixa juntamente com outro homem não identificado, e alega que a mulher lhe fez "avanços indesejados" e lhe tocou de forma inadequada durante o voo. Segundo o mesmo canal, esta quarta-feira um porta-voz da United Airlines, disse através de uma declaração que "a segurança e o bem-estar" dos clientes "é sempre" a principal prioridade e que ,"neste caso, o cliente envolvido foi transferido para um lugar diferente". A companhia disse não poder fazer mais comentários uma vez que "o litígio está agora pendente".

O jogador, identificado como John Doe 1 e o outro homem, identificado como John Doe 2, alegam que a mulher embarcou no voo depois de a maioria dos passageiros já estarem sentados e ela parecia "desarranjada e desequilibrada".



De acordo com o processo citado pelo canal norte-americano, a mulher estava no lugar à janela, na mesma fila que os dois homens. John Doe 2 ajudou a mulher a colocar a mala no caixote do lixo e, quando a mulher tomou o seu lugar, começou alegadamente a assediar John Doe 1, que estava no banco do meio e usava uma máscara facial devido à pandemia de coronavírus.

ITM recebeu 17 denúncias por assédio sexual O Ministério da Igualdade lançou a segunda campanha de sensibilização anual.

"A agressora começou a bater no braço do desconhecido 1 e a dar-lhe cotoveladas. A agressora acertou no John Doe 1 e disse-lhe que ele era 'assustador', ordenou-lhe que se movesse para a frente e usasse o ar na frente do avião porque estava doente". John Doe 1 "respondeu respeitosamente que não estava doente e que estava a ser pró-ativo, especialmente na sequência das crescentes preocupações da covid-19 nessa altura".

O processo diz que os homens viram a mulher a tomar comprimidos receitados e acreditam que estava intoxicada e sob a influência de drogas. O seu comportamento para com os homens "intensificou-se" durante a viagem de avião, de acordo com o processo judicial.

A mulher terá apalpado os joelhos e coxas de John Doe 1. "Receoso da percepção de ser uma vítima masculina e do estigma racial de ser um jovem afro-americano do sexo masculino, John Doe 1 apelou pacientemente para que o agressor parasse e lhe retirasse a mão", diz o processo. John Doe 2, que estava no corredor, queixou-se duas vezes a uma hospedeira de bordo, de acordo com o processo, mas a hospedeira não tomou medidas.

Depois de John Doe 1 ter pedir socorro a uma segunda hospedeira de bordo, a mulher recebeu uma advertência verbal. Mas de acordo com o processo, as alegadas acções da mulher não cessaram.

São descritas várias carícias no corpo de John Doe 1 e, a certa altura, a alegada agressora ter-lhe-á agarrado os genitais e arrancando a máscara facial." John Doe 1 saltou do seu lugar e foi procurar uma hospedeira de bordo. Em seguida, a mulher moveu-se para o banco do meio e agarrou a perna e virilha do John Doe 2", cita a NBC news.



A mulher acabou por ser movida, mas teve de ser colocada numa fila sem passageiros porque ainda estava a ser perturbadora, diz o processo.

Os homens entraram com a ação judicial pedindo indemnização após a United se recusar a dar-lhes a identidade da mulher e das comissárias de bordo. "Este assunto é sobre responsabilidade; não só da United, mas também da agressora", disse um dos advogados dos homens.

"Aqueles que têm um dever para com os outros devem ser responsabilizados pelas suas falhas no cumprimento das suas responsabilidades". Aqueles que denunciam as agressões não devem ser ignorados, mas acreditados, as suas reivindicações investigadas e as medidas adequadas devem ser tomadas sempre que se justifique".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.