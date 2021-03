Ao contrário da União Europeia, os Estados Unidos continuam a reconhecer Juan Guaidó como Presidente da Venezuela.

Joe Biden rejeita mudanças bruscas em relação à Venezuela e Cuba

O estatuto de proteção temporária que a administração de Joe Biden concedeu aos cidadãos venezuelanos que se encontram nos Estados Unidos devido à crise no país sul-americano é o primeiro sinal de uma ténue mudança na abordagem de Washington à América Latina.

Um câmbio substancial é uma possibilidade remota embora se prevejam pequenos passos. Obama havia operado mudanças na relação com Cuba permitindo maior distensão política e económica mas Donald Trump reverteu e agravou as políticas norte-americanas para estes países.

A Casa Branca sublinhou que a modificação da estratégia relativa a Cuba "não está entre as principais prioridades" de Biden e que, embora não partilhe a estratégia de sanções de Trump em relação a Caracas não tem pressa em suavizar as punições.

Ao contrário da União Europeia, os Estados Unidos continuam a reconhecer Juan Guaidó como Presidente da Venezuela, apesar de a Assembleia Nacional, da qual emanou a sua legitimidade constitucional, ter mudado a sua cor política após as eleições de dezembro.

"A política de pressão contra a Venezuela, na verdade, é bastante bipartidária e é normal que Biden não tenha pressa em aliviar essa pressão sem razões claras. Também não vai ter pressa com Cuba, é um moderado. Porquê escolher essa luta a nível doméstico?", opina Dany Bahar ao El País, um perito em economia da região no Brookings Institution.

As políticas de Obama para Cuba foram destruídas por Trump e Biden prometeu reverter esse caminho mas até agora não há qualquer sinal nesse sentido. Donald Trump incluiu a ilha caribenha na lista de países patrocinadores do terrorismo, juntando o país à Síria, Coreia do Norte e Irão. A designação, que implica a imposição de "sanções a pessoas e países" que comerciam com a ilha, provocou a rejeição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

A União Europeia está também à espera que Biden inverta a entrada em vigor do Título III da Lei Helms-Burton, que permite a instauração de processos por cidadãos norte-americanos contra empresas internacionais por lucrarem com propriedades confiscadas pela revolução cubana. Esta regra tinha sido suspendida por todos os presidentes dos EUA desde 1996 e Trump decidiu ativá-la em 2019.

Sobre esta questão, a administração norte-americana deu sinais de que nada vai acontecer demasiado depressa. "A viragem na política de Cuba não figura nas prioridades do Presidente, que são a pandemia, a recuperação da economia e a reconstrução de alianças no estrangeiro", respondeu uma porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

