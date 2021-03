O presidente norte-americano irá entrar, amanhã, na videoconferência para discutir parcerias entre os dois blocos geopolíticos.

Joe Biden participa em cimeira europeia

O presidente norte-americano vai participar na cimeira de líderes europeus que começa amanhã dia 25 e que se estende até sexta-feira. O acontecimento é excecional. Nos últimos anos, apenas Barack Obama participou só uma vez numa cimeira europeia dos chefes de Estado e de governo dos países da União Europeia.



A participação de Joe Biden será através de videoconferência, o formato em que, aliás, todos os líderes se encontrarão. Esta cimeira esteve para ser presencial, com os 27 reunidos em Bruxelas, mas na semana passada, e devido ao aumento de casos de covid-19 na maioria dos países, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, decidiu-se por um formato mais seguro.

Joe Biden foi convidado a intervir para discutir as relações transatlânticas no momento em que os dois blocos geopolíticos, EUA e União Europeia, reatam laços diplomáticos mais fortes. Há duas semanas, o enviado especial para o clima da administração norte-americana deslocou-se a Bruxelas e participou numa reunião com a Comissão Europeia para discutirem uma estratégia conjunta de luta contra as alterações climáticas.

A hora da entrada de Joe Biden na videoconferência será às 20h45, hora de Bruxelas.

O ponto principal na agenda da cimeira europeia será a situação da covid-19 na Europa, com o surgimento de novas variantes e as campanhas de vacinação que tardam em atingir escala. Os líderes deverão discutir a manutenção das restrições a viagens não essenciais e ao mesmo tempo continuarão a trabalhar na proposta de criação de um certificado verde digital. Um certificado que poderá ajudar a facilitar viagens na época de férias.

Um dos objetivos em cima da mesa é o de trabalhar para criar um tratado internacional de pandemias e reforçar o papel da Organização Mundial de Saúde na sua atuação em caso de novas emergências sanitárias.

Outros pontos em discussão são o mercado único, a transformação digital, a situação no Mediterrâneo oriental, o papel internacional do euro e as relações com a Rússia. Na carta de convite enviada aos líderes europeus, Charles Michel escreveu que irá “partilhar os últimos contactos com o presidente Putin antes de um debate mais estratégico que terá lugar na próxima reunião presencial do Conselho”. As relações entre a União Europeia e a Rússia estão num ponto baixo devido sobretudo ao caso Navalny, o opositor de Putin atualmente preso, e à questão da vacina Sputnik V. Uma ida recente do representante europeu para a política externa, Josep Borrel, considerada humilhante para os interesses europeus gelou ainda mais relações já muito distantes.

A agenda internacional europeia, segundo o presidente do Conselho, deve orientar-se por “defender os nossos interesses, sustentar os nossos valores e contribuir ativamente para dar forma ao futuro global. A nossa unidade é uma pré condição para exercer a nossa influência”.

