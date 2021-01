O democrata cumpriu a tradição e jurou a Constituição numa cerimónia que tem a presença do ex-vice-presidente Mike Pence e dos antigos presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

Joe Biden já é o 46.º Presidente dos Estados Unidos

Bruno Amaral de Carvalho O democrata cumpriu a tradição e jurou a Constituição numa cerimónia que tem a presença do ex-vice-presidente Mike Pence e dos antigos presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

Joe Biden e Kamala Harris acabam de jurar a Constituição dos Estados Unidos e de ser investidos respetivamente como Presidente e Vice-presidente dos Estados Unidos.

Momentos antes do juramento, a neve começou a cair sobre o Capitólio. O mesmo lugar que há duas semanas foi objeto de um ataque de extrema-direita recebeu a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris.

A cerimónia começou com as palavras da senadora democrata Amy Klobuchar e do senador republicano Roy Blunt porque assumem a responsabilidade pela comissão conjunta que organizou a cerimónia de abertura. Coube a Lady Gaga cantar o hino dos Estados Unidos com uma pomba da paz pregada ao peito enquanto içavam a bandeira do país. Jennifer Lopez cantou uma tradicional canção da esquerda norte-americana da autoria do antifascista Woody Guthrie.

O novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou ao Capitólio, acompanhado pela sua mulher, Jill Biden, e pela vice-presidente, Kamala Harris, e o seu marido Douglas Emhoff.



Kamala Harris, a primeira mulher vice-presidente, decidiu ser escoltada por um dos agentes que resistiram à invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump. Eugene Goodman foi perseguido por vários manifestantes e enfrentou-os nos corredores do edifício.

A assistir à cerimónia estão também os antigos presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Devido à idade, Jimmy Carter, com 96 anos, não conseguiu estar presente. Como Donald Trump recusou participar na cerimónia, só o vice-presidente Mike Pence esteve no Capitólio para assistir à transferência de poder. No evento está ainda o adversário de Joe Biden durante as primárias o veterano democrata Bernie Sanders.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.